Comviva lanza NGAGE for Enterprises para impulsar una interacción con el cliente segura, basada en IA

Comviva

Mar 11, 2026

- Plataforma CPaaS de última generación que integra comunicación omnicanal, identidad basada en red e IA conversacional para ayudar a las empresas a ofrecer experiencias digitales confiables.

LAS VEGAS y NUEVA DELHI, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital en gestión de la experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales, anunció hoy el lanzamiento de NGAGE for Enterprises, una plataforma CPaaS de última generación diseñada para ayudar a las empresas a proporcionar experiencias de cliente fluidas, seguras e inteligentes a escala.

Presentada antes de Enterprise Connect 2026, NGAGE for Enterprises permite a las organizaciones orquestar experiencias de cliente significativas en cada punto de contacto digital, a la vez que integra la confianza, la identidad y la protección contra el fraude directamente en la capa de interacción. La plataforma combina comunicaciones omnicanal, inteligencia de identidad basada en red, automatización impulsada por IA y conectividad global resiliente dentro de un entorno SaaS unificado, lo que ayuda a las empresas a simplificar las operaciones, acelerar la implementación y mejorar la experiencia del cliente.

En el lanzamiento, Deshbandhu Bansal, director de operaciones de RevTech Solutions en Comviva, afirmó: "A medida que las empresas amplían su interacción digital, también se enfrentan a un aumento de los riesgos de fraude, una infraestructura de comunicación fragmentada y una creciente presión para ofrecer experiencias personalizadas. NGAGE for Enterprises aborda estos desafíos integrando las comunicaciones, la inteligencia de identidad y la automatización con IA en una única plataforma SaaS unificada, lo que permite a las organizaciones crear experiencias de cliente fiables, escalables y rentables".

La plataforma permite a las empresas diseñar e implementar recorridos de cliente inteligentes mediante un intuitivo generador de flujos de trabajo de bajo código. Las organizaciones pueden crear interacciones personalizadas y contextualizadas en las áreas de servicio, soporte, marketing y participación durante el ciclo de vida.

NGAGE facilita la interacción a través de canales como SMS, correo electrónico, RCS y WhatsApp, a la vez que permite a las empresas aprovechar servicios de identidad basados en la red, como la verificación del número de teléfono y la verificación de la tarjeta SIM, para reforzar la seguridad y reducir el fraude.

La plataforma basada en SaaS también ofrece facturación transparente y visibilidad del rendimiento en tiempo real, lo que permite a las empresas gestionar y optimizar las estrategias de interacción con el cliente en todas las regiones, a la vez que controlan los costes.

NGAGE se basa en la infraestructura de comunicaciones consolidada de Comviva, que actualmente admite implementaciones en más de 200 países y cuenta con la confianza de más de 7.000 empresas y más de 100 operadores de telecomunicaciones en todo el mundo.

NGAGE consolida la incorporación empresarial, la orquestación configurable de recorridos de clientes, la interacción omnicanal, la gestión del fraude y la monitorización del uso en tiempo real dentro de una arquitectura unificada.

Diseñada para la interoperabilidad, la plataforma es compatible con TMF931 para la gestión del ciclo de vida empresarial y de aplicaciones, y se alinea con las API abiertas de TM Forum y los estándares CAMARA, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones participar en ecosistemas de agregación, ampliar los canales de comercialización y conectar sin problemas a las empresas con las capacidades de la red.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/5723565/Comviva_Logo.jpg

