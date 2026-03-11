Comviva bringt NGAGE für Unternehmen auf den Markt: sicheres, KI-gesteuertes Kundenengagement in großem Maßstab

– CPaaS-Plattform der nächsten Generation, die Omnichannel-Kommunikation, netzwerkbasierte Identität und künstliche Intelligenz integriert, um Unternehmen bei der Bereitstellung vertrauenswürdiger digitaler Erlebnisse zu unterstützen

LAS VEGAS und NEW DELHI, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation in den Bereichen Customer Experience Management, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen, gab heute die Markteinführung von NGAGE for Enterprises bekannt, einer CPaaS-Plattform der nächsten Generation, die Unternehmen bei der Bereitstellung nahtloser, sicherer und intelligenter Kundenerlebnisse in großem Umfang unterstützt.

NGAGE for Enterprises, das im Vorfeld der Enterprise Connect 2026 vorgestellt wird, ermöglicht es Unternehmen, sinnvolle Customer Journeys über alle digitalen Berührungspunkte hinweg zu orchestrieren und dabei Vertrauen, Identität und Betrugsschutz direkt in die Interaktionsschicht einzubetten. Die Plattform vereint Omnichannel-Kommunikation, netzwerkbasierte Identitätsanalyse, KI-gestützte Automatisierung und robuste globale Konnektivität in einer einheitlichen SaaS-Umgebung. So können Unternehmen ihre Abläufe vereinfachen, Implementierungen beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern.

Deshbandhu Bansal, Chief Operating Officer for RevTech Solutions bei Comviva, sagte zur Einführung: „Mit der Ausweitung des digitalen Engagements sehen sich Unternehmen auch mit steigenden Betrugsrisiken, einer fragmentiertenKommunikationsinfrastruktur und dem wachsenden Druck, personalisierte Erlebnisse zu liefern, konfrontiert. NGAGE for Enterprises geht diese Herausforderungen an, indem es Kommunikation, Identitätsanalyse und KI-Automatisierung in einer einzigen, einheitlichen SaaS-Plattform zusammenführt und es Unternehmen ermöglicht, vertrauenswürdige, skalierbare und kosteneffiziente Customer Engagement Journeys aufzubauen."

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, intelligente Customer Journeys über einen intuitiven Low-Code-Workflow-Builder zu entwerfen und zu implementieren. Unternehmen können personalisierte, kontextabhängige Interaktionen in den Bereichen Service, Support, Marketing und Lifecycle-Engagement erstellen.

NGAGE unterstützt die Interaktion über verschiedene Kanäle wie SMS, E-Mail, RCS und WhatsApp und ermöglicht es Unternehmen, netzwerkbasierte Identitätsdienste wie die Überprüfung von Telefonnummern und SIM-Karten zu nutzen, um die Sicherheit zu erhöhen und Betrugsrisiken zu verringern.

Die SaaS-basierte Plattform bietet außerdem eine transparente Abrechnung und Echtzeit-Leistungstransparenz, so dass Unternehmen ihre Kundenbindungsstrategien überregional verwalten und optimieren und gleichzeitig die Kosten kontrollieren können.

NGAGE baut auf der etablierten Kommunikationsinfrastruktur von Comviva auf, die derzeit in mehr als 200 Ländern eingesetzt wird und auf die sich über 7.000 Unternehmen und mehr als 100 Telekommunikationsbetreiber weltweit verlassen.

NGAGE konsolidiert Enterprise Onboarding, konfigurierbare Journey-Orchestrierung, Omnichannel-Engagement, Betrugsmanagement und Nutzungsüberwachung in Echtzeit im Rahmen einer einheitlichen Architektur.

Die auf Interoperabilität ausgelegte Plattform unterstützt TMF931 für das Management von Unternehmens- und Anwendungslebenszyklen und ist mit den TM Forum Open APIs und CAMARA-Standards kompatibel. Dies ermöglicht Telekommunikationsunternehmen die Teilnahme an Aggregator-Ökosystemen, die Erweiterung von Markteinführungskanälen und die nahtlose Anbindung von Unternehmen an Netzwerkfunktionen.

