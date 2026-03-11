Comviva lance NGAGE pour les entreprises afin d'assurer un engagement client sécurisé et piloté par l'IA à grande échelle

- Plateforme CPaaS de nouvelle génération qui intègre la communication omnicanale, l'identité basée sur le réseau et l'IA conversationnelle pour aider les entreprises à offrir des expériences numériques de confiance.

LAS VEGAS et NEW DELHI, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions de transformation numérique dans les domaines de la gestion de l'expérience client, de la monétisation des données et des services financiers numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de NGAGE for Enterprises, une plateforme CPaaS de nouvelle génération conçue pour aider les entreprises à fournir des expériences client transparentes, sécurisées et intelligentes à grande échelle.

Présenté en amont du salon Enterprise Connect 2026, NGAGE for Enterprises permet aux entreprises d'orchestrer des parcours clients engageants à chaque point de contact numérique, tout en intégrant la confiance, l'identité et la protection contre la fraude directement dans la couche d'interaction. La plateforme combine les communications omnicanales, l'intelligence d'identité fondée sur le réseau, l'automatisation pilotée par l'IA et la connectivité mondiale résiliente dans un environnement SaaS unifié, aidant ainsi les entreprises à simplifier les opérations, à accélérer le déploiement et à améliorer l'expérience client.

S'exprimant sur le lancement, Deshbandhu Bansal, Directeur des opérations en charge des solutions RevTech chez Comviva, a déclaré : « Alors que les entreprises développent l'engagement numérique, elles sont également confrontées à des risques de fraude croissants, à une infrastructure de communication fragmentée et à une pression croissante pour offrir des expériences personnalisées. NGAGE for Enterprises relève ces défis en réunissant les communications, l'intelligence d'identité et l'automatisation de l'IA dans une seule plateforme SaaS unifiée, ce qui permet aux organisations de construire des parcours d'engagement client fiables, évolutifs et rentables ».

Cette plateforme permet aux entreprises de concevoir et de déployer des parcours client intelligents grâce à un générateur de flux de travail intuitif low-code. Les entreprises peuvent créer des interactions personnalisées et contextuelles dans les domaines du service, de l'assistance, du marketing et de l'engagement tout au long du cycle de vie.

NGAGE prend en charge l'engagement à travers les canaux, y compris les SMS, les e-mails, RCS et WhatsApp, tout en permettant aux entreprises d'exploiter les services d'identité basés sur le réseau, tels que la vérification du numéro de téléphone et la vérification SIM, afin de renforcer la sécurité et de réduire la fraude.

La plateforme SaaS propose également une facturation transparente et une visibilité des performances en temps réel, ce qui permet aux entreprises de gérer et d'optimiser les stratégies d'engagement des clients à travers les régions tout en contrôlant les coûts.

NGAGE s'appuie sur l'infrastructure de communication établie de Comviva, qui prend actuellement en charge des déploiements dans plus de 200 pays et qui bénéficie de la confiance de plus de 7 000 entreprises et de plus de 100 opérateurs de télécommunications dans le monde entier.

NGAGE consolide l'onboarding de l'entreprise, l'orchestration de parcours configurables, l'engagement omnicanal, la gestion de la fraude et la surveillance de l'utilisation en temps réel au sein d'une architecture unifiée.

Conçue pour l'interopérabilité, la plate-forme prend en charge TMF931 pour la gestion du cycle de vie des entreprises et des applications et s'aligne sur les normes TM Forum Open API et CAMARA, ce qui permet aux opérateurs de télécommunications de participer à des écosystèmes d'agrégation, d'élargir les canaux de commercialisation et de connecter de manière transparente les entreprises aux capacités du réseau.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/5723565/Comviva_Logo.jpg