Comviva lanza NGAGE para que las empresas potencien la participación del cliente de una forma segura e impulsada por la IA a escala

- Plataforma CPaaS de próxima generación que integra comunicación omnicanal, identidad basada en la red e IA conversacional para ayudar a las empresas a ofrecer experiencias digitales confiables

LAS VEGAS y NUEVA DELHI, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital para gestionar la experiencia del cliente, la monetización de datos y los servicios financieros digitales, anunció hoy el lanzamiento de NGAGE for Enterprises, una plataforma CPaaS de próxima generación diseñada para ayudar a las empresas a ofrecer experiencias al cliente fluidas, seguras e inteligentes a escala.

Presentada antes de Enterprise Connect 2026, NGAGE for Enterprises permite a las empresas organizar las trayectorias importantes de los clientes en todos los puntos de contacto digitales, a la vez que incorpora la confianza, la identidad y la protección contra el fraude directamente en la capa de participación. La plataforma combina comunicaciones omnicanal, inteligencia de identidad basada en red, automatización impulsada por IA y conectividad mundial resistente dentro de un entorno SaaS unificado, lo que ayuda a las empresas a simplificar las operaciones, acelerar la implementación y mejorar la experiencia del cliente.

Al hablar sobre el lanzamiento, Deshbandhu Bansal, director de Operaciones de RevTech Solutions en Comviva, comentó: "A medida que las empresas escalan el compromiso digital, también enfrentan mayores riesgos de fraude, una infraestructura de comunicación fragmentada y una creciente presión para ofrecer experiencias personalizadas. NGAGE for Enterprises aborda estos desafíos al reunir las comunicaciones, la inteligencia de identidad y la automatización de IA en una única plataforma SaaS unificada, lo que permite a las organizaciones crear viajes de participación del cliente confiables, escalables y rentables".

La plataforma permite a las empresas diseñar e implementar trayectorias clientes para los clientes a través de un intuitivo generador de flujos de trabajo low-code. Las organizaciones pueden crear interacciones personalizadas y conscientes del contexto a través del servicio, el soporte, el marketing y la participación en el ciclo de vida.

NGAGE admite la participación en todos los canales, incluidos SMS, correo electrónico, RCS y WhatsApp, a la vez que permite a las empresas aprovechar los servicios de identidad basados en la red, como la verificación de números de teléfono y la verificación de SIM, para fortalecer la seguridad y reducir el fraude.

La plataforma basada en SaaS también ofrece facturación transparente y visibilidad del rendimiento en tiempo real, lo que permite a las empresas administrar y optimizar las estrategias de participación del cliente en todas las regiones mientras controla los costos.

NGAGE se basa en la infraestructura de comunicaciones establecida de Comviva, que actualmente admite implementaciones en más de 200 países y en la que confían más de 7.000 empresas y más de 100 compañías de telecomunicaciones de todo el mundo.

NGAGE consolida la incorporación empresarial, la organización de trayectorias configurables, la participación omnicanal, la gestión de fraudes y el monitoreo del uso en tiempo real dentro de una arquitectura unificada.

Creada para la interoperabilidad, la plataforma es compatible con TMF931 para la gestión del ciclo de vida de empresas y aplicaciones y se alinea con las API abiertas de TM Forum y los estándares de CAMARA, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones participar en ecosistemas de agregadores, ampliar los canales de comercialización y conectar sin problemas a las empresas con las capacidades de la red.

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FUENTE Comviva