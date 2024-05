A potência, a inteligência e a sofisticação da Haier nas quadras de um dos eventos internacionais mais importantes do mundo do tênis

PARIS, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Haier, líder no setor de eletrodomésticos*, marca presença ao lado dos maiores campeões de tênis como Parceira Oficial no torneio de Roland-Garros, conhecido também como Aberto da França, que acontece de 26 de maio a 9 de junho em Paris.

Conecte-se com os campeões: a Haier brilha em Paris como Parceira Oficial de Roland-Garros (PRNewsfoto/Haier Group)

Elegância, precisão e performances incríveis são qualidades valorizadas pelos fãs de tênis, que ultrapassam a marca de 1 bilhão em todo o mundo. Essas qualidades fazem da Haier uma escolha natural como Parceira Oficial, já que a marca é reconhecida por criar experiências extraordinárias e ecossistemas personalizados para cada necessidade.

Em 2024 e 2025, a Haier será parceira dos torneios internacionais de tênis mais prestigiados, apoiando os campeões desse esporte que compartilham dos valores da marca: dedicação total para alcançar os mais altos níveis de excelência e atenção meticulosa a cada detalhe. Para ser o melhor do mundo, é preciso ter precisão, atenção aos detalhes e um estilo impecável, características presentes tanto nos maiores atletas quanto nas soluções conectadas da Haier.

O torneio de Roland-Garros servirá de palco para a estreia da nova embaixadora internacional da Haier no universo do tênis: Ana Ivanovic, que já foi a líder do ranking mundial. Uma embaixadora que representará a marca durante toda a competição, contribuindo para sua notoriedade, relevância e envolvimento com o público. Ana Ivanovic conquistou quinze torneios individuais da WTA ao longo de sua carreira, incluindo Roland-Garros em 2008, época em que ascendeu ao topo ranking da WTA.

"Ao selecionar uma tenista como nossa embaixadora, promovemos a autenticidade e fortalecemos nossa conexão com os fãs de tênis", disse Gianpiero Morbello, Diretor de Estratégia de Marca e IoT da Haier Europa. "Para ser o número um, é fundamental confiar em seu talento, dedicar atenção e comprometimento e buscar sempre a excelência. Roland-Garros é um cenário ideal para apresentar Ana e os valores que ela compartilha com a Haier e, consequentemente, com o mundo do tênis. É por isso que nossa presença tanto nas quadras quanto na cidade de Paris será marcante, com uma campanha 360° que destaca a inovação, o design e a atenção aos detalhes que são assinatura da marca."

A Haier terá uma visibilidade especial junto às quadras e contará com um estande na Fan Village, onde apresentará suas soluções de alta tecnologia e estilo exclusivo, em uma ambientação feita sob medida para o evento." Aqui, os visitantes poderão sentir de perto a vibração dos convidados especiais, dos apoiadores e da comunidade internacional reunida para o torneio. Os visitantes terão a oportunidade única de interagir com as soluções da Haier e de se divertirem com atividades temáticas especiais relacionadas ao esporte.

Uma campanha promocional de 360° fará da Haier uma protagonista on-line por meio de uma estratégia digital e ações direcionadas nas redes sociais, além de um papel de destaque em Paris, com publicidade impressionante que realçará a paisagem já deslumbrante da Ponte de Beaugrenelle e terá presença marcante nas estações de metrô.

Essa parceria com o mundo do tênis está em perfeita sintonia com a estratégia da Haier de se conectar cada vez mais com o extraordinário e com seu público-alvo: consumidores que valorizam o design elegante, a personalização e o desempenho de alto nível.

Além do Torneio de Roland-Garros, a Haier será parceira de eventos de primeira linha em 2024 e 2025, incluindo o Mutua Madrid Open, o Nitto ATP Finals e o Rolex Paris Masters. O torneio ATP 500 Hamburg Open e dois torneios ATP 250, o Plava Laguna Croatia Open Umag e o European Open (Antuérpia), completam o portfólio de eventos da Haier no tênis.

Sobre o Grupo Haier

Fundado em 1984, o Grupo Haier é um fornecedor líder mundial em soluções para uma vida com mais qualidade e transformação digital. Com base no propósito de "Mais Criação, Mais Possibilidades", sempre nos concentramos no usuário, aderimos à tecnologia original e construímos um panorama de dois pilares: Smart Living (Vida Inteligente) e Internet Industrial. Construímos dez centros de P&D e 143 centros de fabricação ao redor do mundo. Somos a única marca de ecossistema IoT do mundo a figurar no ranking das 100 Marcas Globais Mais Valiosas da Kantar BrandZ por cinco anos consecutivos, e mantemos a posição de número 1 no ranking de Marcas Globais de Eletrodomésticos de Grande Porte por 15 anos seguidos.

