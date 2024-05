Jouez avec les N° 1 : Haier brille à Paris en tant que partenaire officiel de Roland-Garros

La puissance, l'intelligence et l'élégance de Haier sur le court lors de l'un des événements internationaux les plus importants dans le monde du tennis

PARIS, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- Haier, la marque numéro un dans le secteur de l'électroménager*, s'associe aux plus grands champions de tennis en tant que partenaire officiel du tournoi de Roland-Garros qui se déroule du 26 mai au 9 juin à Paris.

Play with the Number Ones: Haier Stars in Paris as Official Partner of Roland-Garros

L'élégance, la précision et les performances incroyables sont des qualités recherchées par les fans de tennis, qui sont plus d'un milliard dans le monde. Ces caractéristiques ont fait du choix de Haier en tant que partenaire officiel une évidence, car la marque a toujours été créatrice d'expériences extraordinaires et d'écosystèmes adaptés à chaque désir.

Pour 2024 et 2025, Haier sera partenaire des tournois de tennis internationaux les plus prestigieux, soutenant les champions de ce sport qui partagent les valeurs de la marque : un dévouement total à atteindre les plus hauts niveaux d'excellence et une attention méticuleuse à chaque détail. Pour être le meilleur au monde, vous avez besoin de précision, de souci du détail et d'un style impeccable ; des caractéristiques que l'on trouve à la fois chez les plus grands athlètes et dans les solutions connectées de Haier.

Roland-Garros sera l'occasion de présenter la nouvelle ambassadrice internationale de Haier dans le domaine du tennis : Ana Ivanovic, ancienne numéro 1 mondiale de tennis. Une ambassadrice qui sera le visage de la marque pour toute la durée de la compétition, contribuant ainsi à son caractère mémorable, à sa pertinence et à l'engagement du public. Ana Ivanovic a remporté quinze tournois WTA en simple au cours de sa carrière, dont celui de Roland-Garros en 2008, année où elle a atteint la première place du classement WTA.

« En choisissant une athlète de tennis comme ambassadrice, nous développerons un sentiment d'authenticité et nous renforcerons les liens avec les fans de tennis, a déclaré Gianpiero Morbello, responsable de la stratégie de marque et de l'IoT chez Haier Europe. Pour être numéro un, vous devez croire en votre talent, y consacrer de l'attention et de l'engagement, et toujours rechercher l'excellence. Roland-Garros est un cadre merveilleux pour présenter Ana et les valeurs qu'elle partage avec Haier et, par conséquent, avec le monde du tennis. C'est pourquoi notre présence sur le terrain et dans la ville de Paris sera massive, avec une campagne à 360° mettant en valeur l'innovation, le design et la perfection des détails recherchés par la marque ».

Haier bénéficiera d'une visibilité spéciale sur les courts et disposera également d'un stand dans le village des fans où seront exposés ses solutions de haute technologie et son style unique pour une expérience créée spécialement pour l'événement. Les visiteurs pourront profiter de l'ambiance aux côtés des invités spéciaux, des supporters et de la communauté internationale réunis pour le tournoi. Les visiteurs auront la chance unique de tester les solutions Haier et de s'amuser avec des activités sur le thème du sport.

Une promotion à 360° fera de Haier un protagoniste en ligne avec une campagne numérique et des activités dédiées aux réseaux sociaux. Mais Haier aura aussi un rôle central à Paris, avec une publicité sensationnelle qui complétera la vue spectaculaire depuis le Pont du Beaugrenelle et une présence dominante dans la station de métro.

Ce partenariat avec le monde du tennis s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Haier visant se rapprocher de l'extraordinaire et de son public cible : les consommateurs qui privilégient un design élégant, la personnalisation et les meilleures performances.

Outre le tournoi Roland-Garros, Haier s'associera à des événements de premier plan en 2024 et 2025, notamment le Mutua Madrid Open, les Nitto ATP Finals et le Rolex Paris Masters. Le tournoi de Hambourg ATP 500 et deux tournois ATP 250, le tournoi d'Umag et le tournoi d'Anvers, complètent le portefeuille d'événements de Haier dans le domaine du tennis.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour une vie meilleure et pour la transformation numérique. En nous appuyant sur l'objectif de « Plus de création, plus de possibilités », depuis toujours nous sommes centrés sur l'utilisateur, nous adhérons à une technologie originale et nous avons construit un paysage reposant sur deux piliers : la vie intelligente et l'Internet industriel. Nous avons construit 10 centres de R&D et 143 centres de production dans le monde. Nous sommes la seule marque d'écosystème IoT au monde à avoir été classée dans le Top 100 des marques les plus puissantes au monde de Kantar BrandZ pendant cinq années consécutives, et nous avons occupé la première place dans le classement mondial des gros appareils électroménagers d'Euromonitor pendant 15 années consécutives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425814/Haier.jpg