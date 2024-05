Играйте с лучшими: Haier блистает в Париже в качестве официального партнера Roland-Garros

Мощь, интеллект и элегантность Haier — на кортах одного из важнейших международных турниров в мире тенниса

ПАРИЖ, 31 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Haier, бренд номер один в секторе бытовой техники *, приобщается к триумфу величайших теннисных чемпионов в качестве официального партнера турнира Roland-Garros, также известного как Открытый чемпионат Франции, который проходит с 26 мая по 9 июня в Париже.

Элегантность, точность и виртуозное исполнение — качества, которые ценят более 1 миллиарда поклонников тенниса во всем мире. Эти черты предопределили выбор компании Haier в качестве официального партнера, ведь этот бренд всегда был создателем необычных решений и экосистем, отвечающих самым взыскательным вкусам.

В 2024 и 2025 годах Haier станет партнером самых престижных международных теннисных турниров, поддерживая чемпионов в этом виде спорта, разделяющих такие ценности бренда, как полная самоотдача в достижении высочайшего уровня мастерства и пристальное внимание к каждой детали. Чтобы быть лучшим в мире, необходимы точность, внимание к мелочам и безупречный стиль — качества, присущие как великим спортсменам, так и интегрированным решениям Haier.

Турнир Roland-Garros станет поводом для представления нового амбассадора бренда Haier в теннисе: им стала Ана Иванович, бывшая теннисистка № 1 в мире. Амбассадор бренда станет лицом бренда на все время турнира, чтобы сделать бренд более запоминаемым, актуальным и желанным для пользователей. За свою карьеру Ана Иванович выиграла пятнадцать турниров WTA в одиночном разряде, включая Roland-Garros в 2008 году, когда она вышла на первую строчку в рейтинге WTA.

«Выбирая амбассадора из представителей мирового тенниса, мы ставили перед собой цель создать ощущение подлинности и укрепить связь с поклонниками тенниса, — говорит Джанпьеро Морбелло (Gianpiero Morbello), руководитель Отдела стратегии бренда и экосистемы IoT подразделения Haier Europe. — Чтобы стать первым, нужно верить в свой талант, делать свое дело с полным вниманием и самоотдачей и непрерывно стремиться к совершенству. Roland-Garros — прекрасная площадка, где можно представить Ану и ценности, которые она разделяет с Haier, а значит, и с миром тенниса в целом. Именно по этой причине мы намерены сделать масштабным наше присутствие на кортах турнира и на улицах Парижа и задействовать возможности «кампании 360°» для демонстрации инноваций, дизайна и совершенства каждой детали, к которым стремится бренд».

Haier будет ярко представлен на корте и создаст отдельный стенд в фан-зоне (Fan Village), где будут представлены высокотехнологичные решения и стилистические находки, призванные подчеркнуть уникальность события. Здесь посетители смогут окунуться в особую атмосферу, создаваемую синергией знаменитостей, болельщиков и членов международного сообщества, собравшихся на турнир. Посетители получат уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с решениями Haier и принять участие в развлекательных мероприятиях на спортивную тему.

Рекламная акция «360°» сделает бренд Haier главным героем онлайн-кампании и тематических событий в социальных сетях и на улицах Парижа с помощью сенсационной рекламы, которая станет частью захватывающего вида с Pont du Beaugrenelle и займет доминирующее место в метро.

Это партнерство с миром тенниса идеально согласуется со стратегией Haier по расширению контактов с выдающимися личностями и укреплению взаимодействия с целевой аудиторией: потребителями, отдающими предпочтение элегантному дизайну, индивидуальности и максимальной производительности.

Помимо турнира Roland-Garros, в 2024 и 2025 годах компания Haier будет сотрудничать с другими турнирами высшего уровня, включая Mutua Madrid Open, Nitto ATР Finals и Rolex Paris Masters. Турнир Hamburg Open серии ATP 500 и два турнира серии ATP 250 — Playa Laguna Croatia Open Umag и European Open (Антверпен) — дополняют портфолио Haier в теннисе.

О корпорации Haier Group

Основанная в 1984 году, Haier Group является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и ускорения цифровой трансформации. Руководствуясь целью «Больше созидания, больше возможностей» (More Creation, More Possibilities), мы всегда ориентируемся на пользователя, применяем оригинальные технологии и создаем экосистему, опирающуюся на два столпа: «Интеллектуальный стиль жизни» (Smart Living) и «Промышленный Интернет» (Industrial Internet). Мы создали 10 центров НИОКР и 143 производственных центра по всему миру. Мы являемся единственным в мире брендом экосистемы IoT, который пять лет подряд входит в Топ-100 самых ценных мировых брендов по версии Kantar BrandZ (Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands), и 15 лет подряд занимаем первую строчку в рейтинге крупнейших мировых брендов бытовой техники Euromonitor (Euromonitor's Global Major Appliances Brand).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2425814/Haier.jpg