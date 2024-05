Gramy z najlepszymi: firma Haier występuje w Paryżu w charakterze oficjalnego partnera turnieju Roland-Garros

Moc, inteligencja i elegancja firmy Haier na korcie tenisowym podczas jednego z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń w świecie tenisa.

PARYŻ, 31 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Haier, wiodąca marka w sektorze urządzeń AGD*, pojawia się u boku największych mistrzów tenisa jako oficjalny partner turnieju Roland-Garros, znanego również jako French Open, który odbywa się w dniach od 26 maja do 9 czerwca w Paryżu.

Elegancja, precyzja i imponujące wyniki to cechy pożądane przez fanów tenisa, których na całym świecie jest ponad miliard. Te cechy sprawiły, że rola firmy Haier jako oficjalnego partnera wydaje się naturalna, ponieważ marka zawsze była twórcą wyjątkowych rozwiązań i ekosystemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W latach 2024-2025 Haier będzie partnerem najbardziej prestiżowych międzynarodowych turniejów tenisowych, wspierając mistrzów tego sportu, którzy podzielają wartości marki: pełne poświęcenie dla osiągnięcia najwyższych poziomów doskonałości i skrupulatną dbałość o każdy szczegół. Aby być najlepszym na świecie, potrzebna jest precyzja, dbałość o szczegóły i nienaganny styl - cechy, które można znaleźć zarówno u największych sportowców, jak i w rozwiązaniach marki Haier.

Roland-Garros będzie okazją do przedstawienia nowej międzynarodowej ambasadorki firmy Haier w dziedzinie tenisa - Any Ivanovic, byłej rakiety nr 1 na świecie. Będzie ona twarzą marki podczas całych zawodów, przyczyniając się do jej lepszego zapamiętania, większego znaczenia i zainteresowania ze strony publiczności. Ana Ivanovic wygrała w swojej karierze piętnaście turniejów singlowych WTA, w tym Roland-Garros w 2008 roku, kiedy to osiągnęła pierwsze miejsce w rankingu WTA.

„Wybierając tenisistkę na naszą ambasadorkę, zwiększyliśmy poczucie autentyczności i wzmocniliśmy więź z fanami tenisa" - powiedział Gianpiero Morbello, szef strategii marki i IoT w Haier Europe. „Aby być numerem jeden, trzeba wierzyć w swój talent, poświęcać uwagę, okazywać zaangażowanie oraz zawsze dążyć do doskonałości. Roland-Garros to wspaniałe miejsce do zaprezentowania Any i wartości, które współdzieli z firmą Haier, a tym samym ze światem tenisa. To jest powód, dla którego nasza obecność zarówno na boisku, jak i w samym Paryżu będzie znacząca w ramach kompleksowej kampanii ukazującej innowacyjność, design i ukrytą w detalach perfekcję, do których dąży marka".

Firma Haier będzie widoczna na boisku, a także będzie mieć stoisko w Wiosce Kibica z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami i unikalnym stylem, aby zapewnić wrażenia stworzone specjalnie na to wydarzenie. Odwiedzający stoisko będą mogli obcować z gośćmi specjalnymi, kibicami i międzynarodową społecznością zgromadzoną na turnieju. Będą mieli również wyjątkową okazję do interakcji z rozwiązaniami Haier i zabawy podczas specjalnie przygotowanych zajęć o tematyce sportowej.

Kompleksowa promocja, w tym kampania cyfrowa i dedykowane działania w sieciach społecznościowych, sprawią, że Haier stanie się bohaterem Internetu, a także odegra centralną rolę w Paryżu dzięki doskonałej reklamie, która uzupełni spektakularny widok z Pont du Beaugrenelle i będzie widoczna na stacji metra.

Partnerstwo ze światem tenisa idealnie wpisuje się w strategię Haier, aby jeszcze lepiej łączyć się z niezwykłymi odbiorcami docelowymi: konsumentami, którzy preferują elegancki design, spersonalizowane produkty i najwyższą wydajność.

Oprócz turnieju Roland-Garros, Haier będzie partnerem najważniejszych wydarzeń w latach 2024-2025, w tym Mutua Madrid Open, Nitto ATP Finals i Rolex Paris Masters. Turniej ATP 500 Hamburg Open i dwa turnieje ATP 250, Playa Laguna Croatia Open Umag i European Open (Antwerpia), uzupełniają kalendarz imprez tenisowych Haier.

Grupa Haier

Założona w 1984 r. Grupa Haier jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia i transformacji cyfrowej. Zgodnie z ideą przewodnią: „Więcej tworzenia, więcej możliwości", firma zawsze była skoncentrowani na użytkowniku, trzymała się oryginalnej technologii i zbudowała krajobraz oparty na dwóch filarach: inteligentny styl życia (Smart Living) i Internet branżowy (Industrial Internet). Ustanowiła 10 ośrodków badawczo-rozwojowych i 143 ośrodki produkcyjne na całym świecie. Jest jedyną na świecie marką ekosystemu IoT, która przez pięć kolejnych lat znajdowała się w rankingu „100 najcenniejszych globalnych marek według Kantar BrandZ", a przez 15 kolejnych lat zajmowała pozycję nr 1 w rankingu „Najważniejsze ogólnoświatowe marki urządzeń" według instytutu badawczego Euromonitor.

