Bergabung bersama Juara Terbaik: Haier Hadir di Paris sebagai Sponsor Resmi Turnamen Roland-Garros

Pada periode 2024 dan 2025, Haier akan mensponsori turnamen tenis internasional yang paling bergengsi ini, serta mendukung para juara yang mengusung prinsip yang sama dengan Haier: dedikasi total untuk mencapai keunggulan pada level tertinggi dan kecermatan pada setiap detail. Agar menjadi yang terbaik di dunia, Anda harus bersikap cermat, memperhatikan setiap detail, serta memiliki gaya yang prima. Atlet terbaik dan solusi terkoneksi dari Haier memiliki karakteristik tersebut.

Di Roland-Garros, Haier juga akan memperkenalkan international ambassador dalam cabang olahraga tenis: Ana Ivanovic, sosok yang sempat menjadi petenis No.1 dunia. Sebagai brand ambassador, Ivanovic akan mewakili Haier dalam seluruh kompetisi, serta ikut menjaga reputasi, relevansi, dan interaksi audiens bagi Haier. Ana Ivanovic telah memenangkan 15 turnamen tunggal WTA selama berkarier, termasuk Roland-Garros pada 2008 ketika dia meraih peringkat nomor satu WTA.

"Dengan melibatkan atlet tenis sebagai 'brand ambassador', kami akan menjaga autentisitas dan mempererat hubungan dengan penggemar tenis," ujar Gianpiero Morbello, Head, Brand Strategy and IoT, Haier Europe. "Agar menjadi yang terbaik, Anda harus berbakat, memiliki fokus dan komitmen, serta selalu mengejar keunggulan. Roland-Garros merupakan momen yang tepat untuk memperkenalkan Ana dan sejumlah prinsip yang sama-sama diusung oleh Ana serta Haier, begitu pula cabang olahraga tenis. Kami akan berpartisipasi dalam turnamen ini dan hadir di kota Paris secara masif dengan menggelar program promosi 360° yang menampilkan inovasi, desain, serta kecermatan Haier terhadap detail produk."

Haier akan menampilkan logonya secara khusus di sisi lapangan tenis, serta memiliki stan pameran di Fan Village. Haier pun akan memamerkan berbagai solusi canggih dengan gaya unik secara eksklusif untuk turnamen ini. Di area pameran tersebut, penggemar dapat menikmati keseruan bersama tamu spesial, pendukung, dan komunitas internasional yang turut bergabung dalam turnamen ini. Pengunjung juga dapat mengeksplorasi berbagai solusi Haier dan mengikuti aktivitas bertema olahraga.

Lewat program promosi 360°, Haier akan menghebohkan media online lewat program pemasaran digital dan aktivitas media sosial. Di sisi lain, Haier juga menampilkan berbagai materi iklan yang sensasional di Paris untuk melengkapi pemandangan spektakuler di Pont du Beaugrenelle dan meluncurkan reklame di stasiun kereta.

Kolaborasi dengan cabang olahraga tenis sangat sejalan dengan strategi Haier, yakni terus terlibat dalam momen-momen yang luar biasa bersama audiens sasaran: konsumen yang menggemari desain elegan, kustomisasi, dan performa unggulan.

Selain Turnamen Roland-Garros, Haier akan berkolaborasi dengan ajang-ajang terkemuka pada 2024 dan 2025, termasuk Mutua Madrid Open, Nitto ATP Finals, dan Rolex Paris Masters. Turnamen ATP 500 Hamburg Open dan dua turnamen ATP 250, Playa Laguna Croatia Open Umag, serta European Open (Antwerp) akan melengkapi portofolio Haier dalam cabang olahraga tenis.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan solusi transformasi digital. Dengan slogan "More Creation, More Possibilities", Haier selalu mengutamakan pengguna, mengandalkan karya teknologi orisinal, serta mengembangkan industri dengan dua pilar: Smart Living dan Industrial Internet. Haier telah membangun 10 pusat litbang (R&D) dan 143 pabrik di seluruh dunia. Haier juga menjadi merek ekosistem IoT satu-satunya yang tercantum dalam peringkat "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama lima tahun berturut-turut. Lebih lagi, Haier telah menempati posisi No.1 dalam daftar "Global Major Appliances Brand" versi Euromonitor selama 15 tahun berturut-turut.

