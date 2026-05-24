PEQUIM, 24 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 4a China International Supply Chain Expo (CISCE) está agora a 30 dias de distância e será realizada de 22 a 26 de junho no China International Exhibition Center (Shunyi Venue), em Pequim.

Contagem regressiva de 30 dias começa: quarta CISCE começará em Pequim em 22 de junho (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

A exposição contará com seis setores centrais da cadeia de suprimentos — Tecnologia Digital, Manufatura Avançada, Agricultura Sustentável, Vida Saudável, Veículos Inteligentes e Energia Limpa — além de uma área de exposição dedicada a Serviços para Cadeia de Suprimentos. Até o momento, 676 empresas chinesas e internacionais, empresas de nível nacional especializadas, sofisticadas, diferenciadas e inovadoras, além de organizações do setor, confirmaram participação. Incluindo parceiros de diferentes etapas da cadeia de suprimentos que participarão ao lado dos expositores, o número total de participantes deve ultrapassar 1.200.

Inscrições abertas com entrada gratuita

A exposição estará aberta para visitantes do setor na tarde de 22 de junho até 24 de junho, antes de abrir ao público em geral nos dias 25 e 26 de junho. As inscrições já estão abertas para visitantes profissionais, compradores, representantes da imprensa e público em geral, com entrada gratuita disponível para todos os participantes cadastrados.

115 expositores retornam pelo quarto ano consecutivo, enquanto novos participantes se juntam ao evento

O número de países e regiões participantes continua crescendo em comparação com a edição anterior. Entre os participantes de primeira viagem estão empresas de 13 países, como Finlândia, Áustria e Cazaquistão, além de organizações como a UNICEF, o Pacto Global da ONU e a Licensing Executives Society International (LESI). Ao mesmo tempo, 115 empresas chinesas e internacionais retornam para a quarta edição consecutiva, enquanto diversas multinacionais globalmente reconhecidas participarão pela primeira vez neste ano.

Lançada em 2023, a CISCE é a primeira exposição de nível nacional do mundo dedicada à cooperação em cadeias de suprimentos. Após a realização bem-sucedida de suas três primeiras edições, a exposição tornou-se uma plataforma internacional amplamente reconhecida para colaboração comercial e industrial.

Para mais informações sobre a 4ª China International Supply Chain Expo, visite https://en.cisce.org.cn/ ou se inscreva para uma visita em https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/5985398/CISCE_Logo.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo