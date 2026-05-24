Début du compte à rebours de 30 jours : la 4e CISCE ouvrira ses portes à Pékin le 22 juin

PÉKIN, 24 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 4e China International Supply Chain Expo (CISCE), qui aura lieu du 22 au 26 juin au China International Exhibition Center (Shunyi Venue) à Pékin, commencera dans 30 jours.

30-Day Countdown Begins: 4th CISCE to Open in Beijing on June 22

L'exposition comportera six secteurs clés de la chaîne d'approvisionnement : technologies numériques, fabrication de pointe, agriculture écologique, vie saine, véhicules connectés et énergie propre, ainsi qu'une zone d'exposition dédiée aux services de la chaîne d'approvisionnement. À ce jour, 676 entreprises chinoises et internationales, des entreprises spécialisées, sophistiquées, distinctives et innovantes de niveau national et des organisations industrielles ont confirmé leur participation. Si l'on tient compte des partenaires en amont et en aval participant aux côtés des exposants, le nombre total d'exposants devrait dépasser les 1 200.

Les inscriptions sont ouvertes et l'entrée est gratuite

L'exposition sera ouverte aux visiteurs professionnels de l'après-midi du 22 juin au 24 juin, avant d'être ouverte au public les 25 et 26 juin. L'inscription est désormais ouverte aux visiteurs professionnels, aux acheteurs, aux représentants des médias et au public, l'entrée étant gratuite pour tous les participants inscrits.

Cent quinze exposants participent pour la quatrième année consécutive et de nouveaux participants se joignent à eux

Le nombre de pays et de régions participants continue d'augmenter par rapport à l'édition précédente. Parmi les premiers participants figurent des entreprises de 13 pays, tels que la Finlande, l'Autriche et le Kazakhstan, ainsi que des organisations telles que l'UNICEF, le Pacte mondial des Nations unies et la Licensing Executives Society International (LESI). Parallèlement, 115 entreprises chinoises et internationales reviennent pour la quatrième édition consécutive, tandis que plusieurs multinationales de renommée mondiale participeront pour la première fois cette année.

Lancée en 2023, la CISCE est la première exposition nationale au monde consacrée à la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement. Après le succès de ses trois premières éditions, l'exposition est devenue une plateforme internationale largement reconnue pour le commerce et la collaboration industrielle.

Pour plus d'informations sur la 4e China International Supply Chain Expo, veuillez consulter https://en.cisce.org.cn/ ou vous inscrire pour visiter https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access.

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