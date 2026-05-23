30일 카운트다운 돌입: 제4회 CISCE, 6월 22일 베이징에서 개막

베이징 2026년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 개막이 30일 앞으로 다가온 제4회 중국국제공급망촉진박람회(China International Supply Chain Expo, CISCE)가 6월 22일부터 26일까지 베이징 중국국제전람센터 순이관에서 개최된다.

이번 박람회는 디지털 기술, 첨단 제조, 녹색 농업, 건강한 삶, 스마트 차량, 청정에너지 등 6개 핵심 공급망 부문과 별도의 공급망 서비스 전시 구역으로 구성된다. 현재까지 중국 및 해외 기업, 국가급 전문, 정밀, 특화, 혁신 기업, 산업 단체 등 676곳이 참가를 확정했다. 전시 업체와 함께 참가하는 업스트림 및 다운스트림 파트너를 포함하면 전체 참가 전시 업체 수는 1200곳을 넘을 것으로 예상된다.

30-Day Countdown Begins: 4th CISCE to Open in Beijing on June 22 (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

무료 입장 등록 개시

박람회는 6월 22일 오후부터 24일까지 전문 관람객을 대상으로 우선 운영되며, 6월 25일부터 26일까지 일반 대중에게 개방된다. 현재 전문 관람객, 바이어, 언론 관계자, 일반 관람객을 대상으로 등록이 시작됐으며, 사전 등록을 마친 모든 참가자는 무료로 입장할 수 있다.

4년 연속 참가 전시업체 115곳과 신규 참가자 합류

참가 국가와 지역 규모는 이전 회차 대비 꾸준히 증가하고 있다. 올해 처음 참가하는 기업에는 핀란드, 오스트리아, 카자흐스탄 등 13개국 기업이 포함되며, 유니세프(UNICEF), 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact), 국제라이센싱협회(Licensing Executives Society International, LESI) 등 기관도 참가한다. 동시에 중국 및 해외 기업 115곳이 4회 연속 참가하며, 세계적으로 잘 알려진 여러 다국적 기업도 올해 처음으로 박람회에 참가한다.

2023년 출범한 CISCE는 공급망 협력에 특화된 세계 최초의 국가급 전시회다. 첫 세 차례 박람회의 성공적인 개최 이후 CISCE는 무역 및 산업 협력을 위한 국제 플랫폼으로 널리 인정받고 있다.

제4회 중국국제공급망촉진박람회에 대한 자세한 정보는 https://en.cisce.org.cn/에서 확인할 수 있으며, 참관 등록은 https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access에서 할 수 있다.

SOURCE China International Supply Chain Expo