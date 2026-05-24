BEIJING, 24 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 4.a Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) se inaugurará en 30 y se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en el Centro Internacional de Exposiciones de China (sede Shunyi) en Beijing.

Comienza la cuenta regresiva de 30 días: la cuarta edición de CISCE abrirá sus puertas en Beijing el 22 de junio (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

La exposición contará con seis sectores clave de la cadena de suministro: tecnología digital, fabricación avanzada, agricultura ecológica, vida saludable, vehículos inteligentes y energía limpia, junto con un área de exposición dedicada a servicios de la cadena de suministro. Hasta la fecha, 676 empresas chinas e internacionales; empresas nacionales especializadas, sofisticadas, distintivas e innovadoras; y organizaciones del sector han confirmado su participación. Incluidos los socios de la cadena de suministro que participan junto con los expositores, se espera que se presenten más de 1.200 expositores.

Inscripciones abiertas con entrada gratuita

La exposición estará abierta a visitantes profesionales desde la tarde del 22 de junio hasta el 24 de junio, antes de su inauguración para el público general los días 25 y 26 de junio. El plazo de inscripción ya está abierto para visitantes profesionales, compradores, representantes de los medios de comunicación y público en general, con entrada gratuita para todos los participantes inscritos.

Regresan 115 expositores que participan por cuarto año consecutivo, a la vez que se unen nuevos participantes

La cantidad de países y regiones participantes sigue aumentando en comparación con la edición anterior. Entre los participantes que se suman por primera vez se encuentran empresas de 13 países, como Finlandia, Austria y Kazajistán, junto con organizaciones como UNICEF, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Sociedad Internacional de Ejecutivos de Licencias (LESI). Al mismo tiempo, 115 empresas chinas e internacionales regresan por cuarta vez consecutiva, mientras que varias multinacionales reconocidas a nivel mundial participarán por primera vez este año.

Lanzada en 2023, la CISCE es la primera exposición a nivel nacional del mundo dedicada a la cooperación en la cadena de suministro. Tras el éxito de sus tres primeras ediciones, la exposición se ha convertido en una plataforma internacional ampliamente reconocida para el comercio y la colaboración industrial.

Para obtener más información sobre la 4.a Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, visite https://en.cisce.org.cn/ o regístrese para asistir en https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986642/WechatIMG2931.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/5985400/CISCE_Logo.jpg

FUENTE China International Supply Chain Expo