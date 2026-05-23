Kira Detik 30-Hari Bermula: CISCE ke-4 Akan Dibuka di Beijing pada 22 Jun

BEIJING, 24 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) ke-4 kini hanya tinggal 30 hari lagi dan akan berlangsung dari 22 hingga 26 Jun di Pusat Pameran Antarabangsa China (Lokasi Shunyi) di Beijing.

Ekspo itu akan menampilkan enam sektor rantaian bekalan teras — Teknologi Digital, Pembuatan Termaju, Pertanian Hijau, Kehidupan Sihat, Kenderaan Pintar dan Tenaga Bersih — di samping kawasan pameran Perkhidmatan Rantaian Bekalan khusus. Setakat ini, sebanyak 676 syarikat China dan antarabangsa; perusahaan khusus, sofistikated, tersendiri dan inovatif bertaraf nasional; serta organisasi industri telah mengesahkan penyertaan. Termasuk rakan kongsi huluan dan hiliran yang menyertai bersama peserta pameran, jumlah keseluruhan peserta pameran dijangka melebihi 1,200.

Pendaftaran Dibuka dengan Kemasukan Percuma

Ekspo itu akan dibuka kepada pelawat perdagangan mulai petang 22 Jun hingga 24 Jun, sebelum dibuka kepada orang awam pada 25–26 Jun. Pendaftaran kini dibuka untuk pelawat perdagangan, pembeli, wakil media dan pengunjung awam, dengan kemasukan percuma disediakan kepada semua peserta berdaftar.

115 Peserta Pameran Kembali Menyertai untuk Tahun Keempat Berturut-turut dengan Peserta Baharu Turut Serta

Bilangan negara dan wilayah yang mengambil bahagian terus meningkat berbanding edisi sebelumnya. Peserta kali pertama termasuk syarikat dari 13 negara seperti Finland, Austria dan Kazakhstan, di samping organisasi termasuk UNICEF, UN Global Compact dan Licensing Executives Society International (LESI). Pada masa sama, sebanyak 115 syarikat China dan antarabangsa kembali untuk edisi keempat berturut-turut, manakala beberapa syarikat multinasional yang diiktiraf di peringkat global akan mengambil bahagian buat kali pertama tahun ini.

Dilancarkan pada 2023, CISCE merupakan pameran bertaraf nasional pertama di dunia yang dikhususkan untuk kerjasama rantaian bekalan. Susulan kejayaan penganjuran tiga edisi pertamanya, ekspo itu berkembang menjadi platform antarabangsa yang diiktiraf secara meluas bagi kolaborasi perdagangan dan industri.

Untuk maklumat lanjut mengenai Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China ke-4, sila layari https://en.cisce.org.cn/, atau daftar untuk melawat di https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access

SOURCE China International Supply Chain Expo