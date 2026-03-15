A Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China revela a Zona de IA enquanto a contagem regressiva de 100 dias começa com mais de 500 expositores

PEQUIM, 15 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) entrou em sua contagem regressiva de 100 dias. Com o tema "Conectando o mundo para um futuro compartilhado", o evento evoluiu ao longo de três edições para uma plataforma importante para facilitar a cooperação internacional entre cadeias industriais e de suprimentos. Seu modelo e valor se estenderam muito além da China para ajudar a moldar um padrão global. A norma internacional ISO 25639-1 para "Exposições e Eventos — Vocabulário", desenvolvida em conjunto pela comunidade empresarial global, incorpora explicitamente a abordagem inovadora da CISCE e inclui uma linguagem que reflete a ênfase da exposição em conectar empresas com potenciais parceiros ao longo das cadeias de suprimentos.

WechatIMG1a0f31b9d538f55869bee3df6150b463

A exposição deste ano representa um marco com o lançamento de sua primeira zona de Inteligência Artificial, oferecendo uma visão abrangente do ecossistema de IA abrangendo dados, poder computacional e aplicativos. Em seus seis setores de cadeia de suprimentos em destaque — Manufatura Avançada, Energia Limpa, Veículos Inteligentes, Tecnologia Digital, Vida Saudável e Agricultura Sustentável — ao lado da Área de Exposições de Serviços de Cadeia de Suprimentos, os visitantes encontrarão uma linha de novos players — tanto chineses quanto internacionais — em áreas emergentes e futuras, como robótica habilitada por IA, o setor de drones e aviação de baixa altitude, e biomanufatura, ao lado de nomes consagrados que apresentam os avanços mais recentes na modernização industrial e da cadeia de suprimentos. Outra novidade da quarta CISCE será um foco maior na cooperação direcionada. Com base no formato anterior "País de Honra Convidado", este ano apresentará "Províncias Convidadas" pela primeira vez, convidando províncias, estados e regiões estrangeiras com vantagens industriais únicas a participar e facilitar parcerias de negócios mais direcionadas com províncias, cidades e empresas chinesas.

O entusiasmo da comunidade empresarial internacional continua alta. Na terceira CISCE, expositores de fora da China representaram 35% dos participantes, com mais de 40 líderes de empresas da Fortune Global 500 e 172 delegações do exterior realizando viagens dedicadas à China para a exposição. Isso reflete o forte interesse das empresas internacionais em parcerias e oportunidades na cadeia de suprimentos no mercado chinês. Os preparativos estão avançando sem problemas. Já foram realizados dezenove roadshows internacionais para apresentar a exposição ao redor do mundo, com os organizadores visando alcançar um crescimento adicional tanto na proporção de expositores globais quanto no número de delegações visitantes. Mais de 500 empresas da China e do mundo já se inscreveram para expor, e a fase de recrutamento está prestes a ser concluída.

Para mais informações, acesse: https://en.cisce.org.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933990/WechatIMG1a0f31b9d538f55869bee3df6150b463.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo