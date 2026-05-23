เริ่มนับถอยหลัง 30 วัน: งาน CISCE ครั้งที่ 4 เตรียมเปิดฉากที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 22 มิถุนายนนี้
24 May, 2026, 02:19 CST
ปักกิ่ง, 24 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เหลือเวลาอีกเพียง 30 วันก่อนที่งานมหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (China International Supply Chain Expo: CISCE) ครั้งที่ 4 จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยงานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–26 มิถุนายน ที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีน (สถานที่จัดงานซุ่นอี้) ในกรุงปักกิ่ง
ภายในงานจะมีการจัดแสดงห่วงโซ่อุปทานหลัก 6 ภาคส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล การผลิตขั้นสูง เกษตรกรรมสีเขียว สุขภาวะและคุณภาพชีวิต ยานยนต์อัจฉริยะ และพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับพื้นที่จัดแสดงในหมวดบริการห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ โดยจนถึงขณะนี้ มีบริษัททั้งจากจีนและนานาชาติ วิสาหกิจระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยศักยภาพเทคโนโลยีขั้นสูง มีความโดดเด่น และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนองค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 676 แห่ง ยืนยันเข้าร่วมงานแล้ว และเมื่อรวมพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำที่เข้าร่วมควบคู่กับผู้จัดแสดง คาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงทั้งหมดจะสูงกว่า 1,200 ราย
เปิดลงทะเบียนแล้ว พร้อมเข้าชมงานได้ฟรี
งานมหกรรมครั้งนี้จะเปิดต้อนรับผู้เข้าชมในภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 22 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานได้ในวันที่ 25–26 มิถุนายน ขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับผู้เข้าชมภาคธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้แทนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยผู้ลงทะเบียนทุกคนสามารถเข้าชมงานได้ฟรี
ผู้จัดแสดงเดิม 115 ราย กลับมาร่วมงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมหน้าใหม่
จำนวนประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วมงานยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งก่อน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานครั้งแรก โดยประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ จาก 13 ประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ ออสเตรีย และคาซัคสถาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ เช่น UNICEF, UN Global Compact และ Licensing Executives Society International (LESI) ขณะเดียวกัน มีบริษัทจากจีนและนานาชาติรวม 115 แห่ง ที่กลับมาเข้าร่วมงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และยังมีบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่งที่จะเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย
CISCE เปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 และถือเป็นมหกรรมจัดแสดงสินค้าระดับชาติแห่งแรกของโลกที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานตลอดสามครั้งที่ผ่านมา งานมหกรรมนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นเวทีระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานมหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน ครั้งที่ 4 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://en.cisce.org.cn/ หรือสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access
