Da antiga capital ao novo polo da Rota da Seda Digital: a sétima Western Digital Economy Expo evidencia o forte impulso da integração industrial em Xi'an

Notícias fornecidas por

Xi'an Municipal Government

04 jul, 2026, 16:34 GMT

XI'AN, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Com o tema "A convergência digital revitaliza a Rota da Seda, a inovação inteligente molda o futuro do oeste", a 7ª Western Digital Economy Expo (WDEE Expo) foi encerrada com sucesso em 28 de junho na antiga capital de Xi'an.

Continue Reading
Zona de Desenvolvimento de Indústrias de Alta Tecnologia de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)
Zona de Desenvolvimento de Indústrias de Alta Tecnologia de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

A feira reuniu delegações de Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Camboja e outros países, além de representantes de governos e empresas de mais de 30 cidades chinesas e de 119 empresas líderes da economia digital. O evento viabilizou a assinatura de 34 projetos estratégicos, estabelecendo um novo recorde na história da feira.

A WDEE Expo deste ano realizou, pela primeira vez, o evento de intercâmbio "Digital Economy Enterprise Going Global", demonstrando que Xi'an foi além do papel tradicional de facilitar a transferência industrial e passou a exportar ativamente capacidades digitais. Durante o evento, foi divulgado o "Livro Branco sobre Fluxo e Operações Internacionais de Dados da Rota da Seda", oferecendo orientações práticas para a padronização do comércio digital entre os países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota. Além disso, a assinatura da "Convenção de Autorregulamentação do Padrão Industrial GEO" consolidou ainda mais a base para o desenvolvimento em conformidade dos negócios digitais internacionais.

Como um importante polo da economia digital no oeste da China, Xi'an está acelerando a construção de um ecossistema digital aberto e compartilhado. Em 2025, as principais indústrias da economia digital acima do porte designado alcançaram 129 bilhões de yuans (9,28% do PIB).

A infraestrutura foi fortalecida por meio de cinco iniciativas de nova infraestrutura, abrangendo redes, nuvem, computação, dados e segurança, para apoiar a colaboração entre governo e empresas e a prestação de serviços públicos.

Xi'an impulsiona o crescimento digital por meio da abertura baseada em cenários de aplicação, disponibilizando 303 demandas de aplicação nas áreas de turismo inteligente, XR, novas energias, entre outras. A cidade estabeleceu centros tecnológicos dedicados a chips de código aberto, algoritmos de IA e software industrial, formando clusters industriais que abrangem desde pesquisa e desenvolvimento até a implementação em larga escala.

Em Xi'an, foi estabelecido um sólido ecossistema empresarial por meio da estruturação em diferentes níveis, de mecanismos institucionais de lista branca e de fundos de inovação, atraindo líderes do setor, como Huawei e JD.com, ao mesmo tempo em que fortalece pequenas e médias empresas especializadas, criando um ambiente equilibrado no qual empresas de todos os portes prosperam juntas.

À medida que Xi'an avança em sua visão de se tornar um polo de inovação em tecnologia digital, uma plataforma de lançamento para produtos e aplicações digitais de próxima geração e um ecossistema próspero para o crescimento integrado de empresas digitais, a cidade convida calorosamente parceiros de toda a cadeia global de valor de big data, computação em nuvem e inteligência artificial a se tornarem seus "Parceiros da Cidade".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003662/Xi_an_High_Tech_Industry_Development_Zone.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

Da mesma fonte

Xi'an acelera transformação industrial, traçando um novo plano para o comércio global e inovação tecnológica

Xi'an acelera transformação industrial, traçando um novo plano para o comércio global e inovação tecnológica

A 10a edição da Exposição Internacional da Rota da Seda e o Fórum de Investimento e Comércio para Cooperação entre o Leste e o Oeste da China ("10ª...
Em Xi'an, prefeitos de todo o mundo discutem formas de as cidades da Rota da Seda conciliarem o patrimônio histórico com a indústria moderna

Em Xi'an, prefeitos de todo o mundo discutem formas de as cidades da Rota da Seda conciliarem o patrimônio histórico com a indústria moderna

O Diálogo Global de Prefeitos 2026 • Xi'an teve início oficial, reunindo prefeitos de vários países em Xi'an, na China, ponto de partida da antiga...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Internet Technology

Internet Technology

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics