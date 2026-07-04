Da antiga capital ao novo polo da Rota da Seda Digital: a sétima Western Digital Economy Expo evidencia o forte impulso da integração industrial em Xi'an

XI'AN, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Com o tema "A convergência digital revitaliza a Rota da Seda, a inovação inteligente molda o futuro do oeste", a 7ª Western Digital Economy Expo (WDEE Expo) foi encerrada com sucesso em 28 de junho na antiga capital de Xi'an.

Zona de Desenvolvimento de Indústrias de Alta Tecnologia de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

A feira reuniu delegações de Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Camboja e outros países, além de representantes de governos e empresas de mais de 30 cidades chinesas e de 119 empresas líderes da economia digital. O evento viabilizou a assinatura de 34 projetos estratégicos, estabelecendo um novo recorde na história da feira.

A WDEE Expo deste ano realizou, pela primeira vez, o evento de intercâmbio "Digital Economy Enterprise Going Global", demonstrando que Xi'an foi além do papel tradicional de facilitar a transferência industrial e passou a exportar ativamente capacidades digitais. Durante o evento, foi divulgado o "Livro Branco sobre Fluxo e Operações Internacionais de Dados da Rota da Seda", oferecendo orientações práticas para a padronização do comércio digital entre os países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota. Além disso, a assinatura da "Convenção de Autorregulamentação do Padrão Industrial GEO" consolidou ainda mais a base para o desenvolvimento em conformidade dos negócios digitais internacionais.

Como um importante polo da economia digital no oeste da China, Xi'an está acelerando a construção de um ecossistema digital aberto e compartilhado. Em 2025, as principais indústrias da economia digital acima do porte designado alcançaram 129 bilhões de yuans (9,28% do PIB).

A infraestrutura foi fortalecida por meio de cinco iniciativas de nova infraestrutura, abrangendo redes, nuvem, computação, dados e segurança, para apoiar a colaboração entre governo e empresas e a prestação de serviços públicos.

Xi'an impulsiona o crescimento digital por meio da abertura baseada em cenários de aplicação, disponibilizando 303 demandas de aplicação nas áreas de turismo inteligente, XR, novas energias, entre outras. A cidade estabeleceu centros tecnológicos dedicados a chips de código aberto, algoritmos de IA e software industrial, formando clusters industriais que abrangem desde pesquisa e desenvolvimento até a implementação em larga escala.

Em Xi'an, foi estabelecido um sólido ecossistema empresarial por meio da estruturação em diferentes níveis, de mecanismos institucionais de lista branca e de fundos de inovação, atraindo líderes do setor, como Huawei e JD.com, ao mesmo tempo em que fortalece pequenas e médias empresas especializadas, criando um ambiente equilibrado no qual empresas de todos os portes prosperam juntas.

À medida que Xi'an avança em sua visão de se tornar um polo de inovação em tecnologia digital, uma plataforma de lançamento para produtos e aplicações digitais de próxima geração e um ecossistema próspero para o crescimento integrado de empresas digitais, a cidade convida calorosamente parceiros de toda a cadeia global de valor de big data, computação em nuvem e inteligência artificial a se tornarem seus "Parceiros da Cidade".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003662/Xi_an_High_Tech_Industry_Development_Zone.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government