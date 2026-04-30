Em Xi'an, prefeitos de todo o mundo discutem formas de as cidades da Rota da Seda conciliarem o patrimônio histórico com a indústria moderna

XI'AN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Diálogo Global de Prefeitos 2026 • Xi'an teve início oficial, reunindo prefeitos de vários países em Xi'an, na China, ponto de partida da antiga Rota da Seda. Sob o tema "O ponto de partida da Antiga Rota da Seda e a coexistência harmoniosa: tecnologia e cultura promovendo o desenvolvimento urbano sustentável", o evento de três dias combinou mesas redondas, experiências culturais imersivas e visitas detalhadas aos locais. Ao levar os participantes para a linha de frente das operações de cidades inteligentes, unidades de fabricação de ponta e locais considerados patrimônio mundial, o programa oferece uma visão em primeira mão de como as tecnologias digitais estão remodelando a governança urbana e promovendo a transformação industrial.

Portão de Yongning, Xi’an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

A programação incluiu desde o complexo Chang'an Cloud, que abriga o Museu de Ciência e Tecnologia de Xi'an e o Salão de Exposições de Planejamento Urbano — onde são apresentadas em escala as inovações tecnológicas e a fabricação de alta tecnologia da cidade — até o Grand Tang Mall, onde um artista vestido como o poeta Li Bai, da dinastia Tang, envolveu os visitantes com versos improvisados, oferecendo um resumo estilizado da cultura da era Tang a partir de uma encenação contemporânea.

Em Xi'an, a história não foi deixada de lado — ela está entrelaçada no ritmo cotidiano da cidade. Os participantes visitaram uma das maiores e mais bem preservadas muralhas de cidades antigas do mundo, localizada em Xi'an, hoje protegida por modernos sistemas de monitoramento. Mais de 3.000 sensores e algoritmos com inteligência artificial monitoram as condições de cada tijolo em tempo real, contribuindo para a preservação da estrutura de 1.400 anos.

Além de seu patrimônio cultural, Xi'an também está ampliando seu parque industrial. Na unidade de produção inteligente da Geely em Xi'an, 934 robôs montam veículos em intervalos de cerca de um minuto, com a produção ocorrendo de forma eficiente mesmo sem iluminação no local. Os setores de alta tecnologia da cidade também abrangem a fotônica e os equipamentos médicos, com tecnologias desenvolvidas localmente alcançando cada vez mais os mercados internacionais.

Por ser uma cidade do interior, Xi'an aproveitou as vantagens do Expresso Ferroviário China-Europa para se posicionar como um centro logístico que liga a Ásia à Europa. Em 2025, o terminal ferroviário de Xi'an movimentou mais de 6.000 trens de carga.

A delegação também analisou o modo como os sistemas digitais são aplicados nas infraestruturas, nos serviços públicos e na produção cultural, integrando a tecnologia moderna num ambiente urbano histórico. O evento foi encerrado com a divulgação do Diálogo Global de Prefeitos – Consenso de Xi'an sobre o Desenvolvimento Urbano da Rota da Seda. Xi'an mostrou aos participantes como um ponto de partida histórico da Rota da Seda está se transformando em um centro dinâmico do comércio global.

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FONTE Xi'an Municipal Government