Daripada Ibu Kota Purba kepada Hab Jalan Sutera Digital Baharu: Ekspo Ekonomi Digital Barat ke-7 Saksikan Integrasi Industri Xi'an Cetuskan Momentum Mantap

XI'AN, China, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Berdasarkan tema "Digital Convergence Revitalizes the Silk Road, Smart Innovation Shapes the West's Future" ("Penumpuan Digital Menggiatkan Semula Jalan Sutera, Inovasi Pintar Membentuk Masa Depan Barat"), Ekspo Ekonomi Digital Barat ke-7 (Ekspo WDEE) telah melabuhkan tirai dengan jayanya di ibu kota purba Xi'an pada 28 Jun.

Xi'an High-Tech Industry Development Zone (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Ekspo tersebut menghimpunkan perwakilan dari Singapura, Korea Selatan, Thailand, Kemboja dan negara-negara lain, di samping wakil kerajaan dan perusahaan dari lebih 30 bandar China serta 119 syarikat ekonomi digital yang terkemuka. Acara itu menyaksikan pemeteraian 34 projek utama, sekali gus mencipta rekod baharu dalam sejarah ekspo tersebut.

Ekspo WDEE tahun ini memperkenalkan acara pertukaran "Digital Economy Enterprise Going Global" ("Perusahaan Ekonomi Digital Menembusi Pasaran Global") buat julung kalinya yang memperlihatkan bahawa Xi'an telah melangkah lebih jauh daripada peranan tradisionalnya dalam memudahkan pemindahan industri dan mengeksport secara aktif keupayaan digitalnya. Acara tersebut turut melancarkan "Silk Road Cross-Border Data Flow and Operations White Paper", yang menyediakan panduan praktikal untuk perdagangan digital terpiawai dalam kalangan negara rakan kongsi Jalur dan Jalan. Selain itu, pemeteraian "GEO Industry Standard Self-Regulatory Convention" ("Konvensyen Kawal Selia Kendiri Standard Industri GEO") terus mengukuhkan asas bagi pembangunan perniagaan digital rentas sempadan yang mematuhi peraturan.

Sebagai hab utama bagi ekonomi digital di barat China, Xi'an mempercepat pembinaan ekosistem digital yang terbuka dan dikongsi bersama. Pada tahun 2025, industri ekonomi digital teras yang melebihi saiz yang ditetapkan mencapai 129 bilion yuan (9.28% daripada KDNK).

Infrastruktur telah diperkukuh menerusi lima inisiatif infrastruktur baharu, yang meliputi rangkaian, awan, pengkomputeran, data dan keselamatan, bagi menyokong kerjasama antara kerajaan dan perusahaan serta perkhidmatan awam.

Xi'an memacu pertumbuhan digital melalui pendekatan keterbukaan berasaskan senario dengan mengeluarkan 303 keperluan aplikasi yang merangkumi pelancongan pintar, XR, tenaga baharu dan banyak lagi. Bandar itu juga telah membina pusat teknologi untuk cip sumber terbuka, algoritma AI serta perisian industri, sekali gus membentuk kluster rantaian industri bermula daripada penyelidikan dan pembangunan (R&D) sehingga pelaksanaan berskala besar.

Di Xi'an, sebuah ekosistem perusahaan yang mantap telah diwujudkan menerusi pembangunan eselon, pengaturan institusi senarai putih dan dana inovasi bagi menarik peneraju industri seperti Huawei serta JD.com dan dalam masa yang sama memupuk PKS khusus serta mewujudkan persekitaran seimbang yang membolehkan perusahaan daripada semua saiz berkembang maju bersama-sama.

Ketika Xi'an memajukan visinya untuk menjadi hab inovasi teknologi digital, landas pelancaran bagi produk dan aplikasi digital generasi seterusnya. serta ekosistem yang berkembang maju untuk pertumbuhan bersepadu perusahaan digital, bandar itu menjemput dengan penuh mesra rakan-rakan dari seluruh rantaian nilai data raya, pengkomputeran awan dan kecerdasan buatan global untuk turut serta sebagai "Rakan Bandar".

SOURCE Xi'an Municipal Government