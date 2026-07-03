จากเมืองหลวงโบราณสู่ศูนย์กลางเส้นทางสายไหมดิจิทัลแห่งใหม่: มหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลลตะวันตกครั้งที่ 7 เผยการบูรณาการอุตสาหกรรมของซีอานที่ปลุกโมเมนตัมแข็งแกร่ง
News provided byXi'an Municipal Government
03 Jul, 2026, 21:07 CST
ซีอาน, จีน, 3 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ภายใต้ธีม "การบรรจบกันทางดิจิทัลฟื้นฟูเส้นทางสายไหม นวัตกรรมอัจฉริยะกำหนดอนาคตฝั่งตะวันตก" มหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลตะวันตกครั้งที่ 7 (Western Digital Economy Expo: WDEE Expo) ได้ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จ ณ ซีอาน เมืองหลวงโบราณ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา
มหกรรมครั้งนี้ได้รวบตัวคณะผู้แทนจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย กัมพูชา และประเทศอื่น ๆ รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐและภาคธุรกิจจากกว่า 30 เมืองในประเทศจีน และบริษัทชั้นนำด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 119 แห่ง อีเวนต์ดังกล่าวเอื้อให้มีการลงนามโครงการสำคัญ 34 โครงการ ซึ่งสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์มหกรรมนี้
WDEE Expo ปีนี้มีการจัดอีเวนต์แลกเปลี่ยน "วิสาหกิจเศรษฐกิจดิจิทัลก้าวสู่ระดับโลก" เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองซีอานได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมในการอำนวยความสะดวกการถ่ายโอนอุตสาหกรรม และกำลังส่งออกขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างแข็งขัน อีเวนต์ครั้งนี้ยังได้เผยแพร่ "เอกสารไวท์เปเปอร์ว่าด้วยการไหลเวียนของข้อมูลและการดำเนินงานข้ามพรมแดนเส้นทางสายไหม" ซึ่งให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับการค้าดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศคู่ค้าในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นอกจากนี้ การลงนามใน "ข้อตกลงว่าด้วยการกำกับดูแลตนเองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม GEO" ยังเป็นการตรึงรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลข้ามพรมแดนที่สอดคล้องกับกฎระเบียบอีกด้วย
ในฐานะศูนย์กลางหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันตกของจีน ซีอานกำลังเร่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลร่วมแบบเปิด โดยในปี 2568 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลหลักที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีมูลค่าถึง 1.29 แสนล้านหยวน (9.28% ของ GDP)
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสริมความแข็งแกร่งผ่านห้าโครงการริเริ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ครอบคลุมด้านเครือข่าย คลาวด์ การประมวลผล ข้อมูล และความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กร รวมถึงบริการสาธารณะ
ซีอานขับเคลื่อนการเติบโตทางดิจิทัลผ่านการเปิดกว้างตามสถานการณ์ โดยได้เผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งาน 303 รายการในด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ เทคโนโลยี XR พลังงานใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย เมืองนี้ได้สร้างศูนย์เทคโนโลยีสำหรับชิปโอเพนซอร์ส อัลกอริทึม AI และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดกลุ่มห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการใช้งานสเกลใหญ่
ในเมืองซีอาน ระบบนิเวศทางวิสาหกิจที่แข็งแกร่งได้ถูกสร้างขึ้นผ่านการสร้างลำดับชั้น การจัดทำบัญชีรายชื่อสถาบันที่ได้รับอนุญาต และกองทุนนวัตกรรม ซึ่งดึงดูดบรรดาผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Huawei และ JD.com ในขณะเดียวกันก็บ่มเพาะ SME ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างสภาพแวดล้อมที่สมดุลซึ่งวิสาหกิจทุกขนาดสามารถเติบโตไปด้วยกันได้
ขณะที่เมืองซีอานกำลังเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งานเชิงดิจิทัลแห่งอนาคต และเป็นระบบนิเวศที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อการเติบโตแบบบูรณาการขององค์กรดิจิทัล เมืองซีอานจึงขอเชิญชวนพันธมิตรจากทั่วโลกในด้านบิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง และปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมเป็น "พันธมิตรของเมือง" ("City Partners") อย่างอบอุ่น
SOURCE Xi'an Municipal Government
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