Xi'an acelera transformação industrial, traçando um novo plano para o comércio global e inovação tecnológica

XI'AN, China, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 10a edição da Exposição Internacional da Rota da Seda e o Fórum de Investimento e Comércio para Cooperação entre o Leste e o Oeste da China ("10ª Silk Road Intl. Expo") foram realizados com sucesso de 21 a 25 de maio em Xi'an.

A Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xi'an, em crescimento dinâmico

Como cidade anfitriã, Xi'an destacou seu papel estratégico como centro nevrálgico do Cinturão e Rota e polo de investimento global ao sediar quatro eventos principais, incluindo a Feira de Cooperação Global para o Círculo Econômico do Expresso Ferroviário China-Europa, a 12a edição da Feira de Comércio e Investimento da Associação Internacional de Câmaras de Comércio e o 1o Evento de Rodada de Negócios para Empresas Chinesas, o Simpósio de Investimento e Cooperação de Mulheres Empreendedoras 2026 e uma zona de exposição especial sobre a integração porto-comércio-indústria do Cinturão Econômico do Expresso Ferroviário China-Europa.

A cidade lançou oficialmente um manual de investimentos contendo 871 projetos de investimento estruturais e inaugurou o "Porto de Serviços Abrangentes para a Expansão Global de Empresas Chinesas (Xi'an)".

Esses eventos reuniram em Xi'an centenas de convidados internacionais, líderes de Câmaras de Comércio e empresários de países e regiões ao longo do Cinturão e Rota para explorar a integração porto-comércio-indústria e a cooperação global, com foco em eficiência, redução de custos e otimização de serviços.

Seis departamentos municipais de Xi'an, incluindo o Departamento Municipal de Cooperação em Investimentos de Xi'an, a Comissão Municipal de Desenvolvimento e Reforma de Xi'an, o Departamento Municipal de Indústria e Tecnologia da Informação de Xi'an, o Departamento Municipal de Ciência e Tecnologia de Xi'an, o Departamento Municipal de Dados de Xi'an e o Departamento Municipal de Recursos Naturais e Planejamento de Xi'an, revelaram oportunidades de desenvolvimento em planejamento, indústria, inovação, governo digital e disposição espacial. Os principais destaques incluem a estratégia de "três centros e dois polos" do 15º Plano Quinquenal, um sistema industrial atualizado que abrange 26 setores e 19 cadeias (veículos de nova energia [NEVs], semicondutores, nova energia, hidrogênio, inteligência incorporada, etc.), além de recursos de "IA+" e conquistas em governo digital, como a infraestrutura do "Porto de Dados da Rota da Seda" e a aplicação do ecossistema Harmony em cenários de transporte inteligente e de desenvolvimento e utilização de dados públicos.

Além das exposições, Xi'an assinou múltiplos acordos de alto valor em corredores logísticos, projetos industriais e comércio transfronteiriço, ressaltando seu forte dinamismo em logística transfronteiriça, sinergia industrial e cooperação global.

Em sua visão de futuro, Xi'an continuará a aprimorar seu ambiente de negócios e convida investidores globais a se tornarem "Parceiros da Cidade", construindo conjuntamente um círculo econômico industrial dinâmico e um novo capítulo na colaboração da Rota da Seda.

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FONTE Xi'an Municipal Government