- De antigua capital a nuevo centro de la Ruta de la Seda Digital: la 7ª Exposición de Economía Digital Occidental muestra cómo la integración industrial de Xi'an desata un fuerte impulso

XI'AN, China, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La 7ª Exposición de Economía Digital Occidental (WDEE Expo) concluyó con éxito en la antigua capital de Xi'an el pasado 28 de junio bajo el lema "La convergencia digital revitaliza la Ruta de la Seda, la innovación inteligente moldea el futuro de Occidente".

Xi'an High-Tech Industry Development Zone

La exposición sirvió como marco de reunión para las delegaciones de Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Camboya y otros países, así como a representantes gubernamentales y empresariales de más de 30 ciudades chinas y 119 empresas líderes de la economía digital. El evento facilitó la firma de 34 proyectos clave, marcando un nuevo récord en la historia de la exposición.

La WDEE Expo de este año presentó por primera vez el evento de intercambio "Empresas de la Economía Digital con Expansión Global", demostrando que Xi'an ha trascendido su papel tradicional de facilitador de la transferencia industrial y está exportando activamente capacidades digitales. El evento presentó el "Libro Blanco sobre el Flujo de Datos y Operaciones Transfronterizas de la Ruta de la Seda", que proporciona una orientación práctica para el comercio digital estandarizado entre los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, la firma del "Convenio de Autorregulación de Estándares de la Industria GEO" consolidó aún más las bases para el desarrollo siguiendo la normativa de las empresas digitales transfronterizas.

Como centro neurálgico de la economía digital en el oeste de China, Xi'an está acelerando la construcción de un ecosistema digital abierto y compartido. En el año 2025, las industrias clave de la economía digital que superaron el tamaño designado alcanzaron los 129.000 millones de yuanes (9,28% del PIB).

La infraestructura se ha reforzado por medio de cinco nuevas iniciativas que abarcan redes, nube, computación, datos y seguridad, para apoyar la colaboración entre el gobierno y las empresas, así como los servicios públicos.

Xi'an impulsa el crecimiento digital a través de la apertura basada en escenarios, publicando 303 requisitos de aplicación en turismo inteligente, realidad extendida (XR), energías renovables y más. La ciudad ha construido centros tecnológicos para chips de código abierto, algoritmos de IA y software industrial, creando clústeres de la cadena industrial desde I+D hasta el despliegue a gran escala.

En Xi'an, se ha consolidado un sólido ecosistema empresarial mediante la creación de redes estratégicas, acuerdos institucionales de colaboración y fondos de innovación, atrayendo a líderes del sector como Huawei y JD.com, a la vez que se impulsa a las PYMES especializadas. Esto crea un entorno equilibrado donde empresas de todos los tamaños prosperan juntas.

Al tiempo que Xi'an avanza en su visión de convertirse en un centro de innovación en tecnología digital, una plataforma de lanzamiento para productos y aplicaciones digitales de última generación y un ecosistema próspero para el crecimiento integrado de las empresas digitales, la ciudad invita cordialmente a socios de toda la cadena de valor global de big data, computación en la nube e inteligencia artificial a unirse como sus "Socios de la Ciudad".

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