De antigua capital a nuevo centro de la Ruta de la Seda digital: la Séptima Exposición de Economía Digital del Oeste de China muestra cómo la integración industrial de Xi'an le permite alcanzar un fuerte impulso de crecimiento

XI'AN, China, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el tema "La convergencia digital revitaliza la Ruta de la Seda, la innovación digital define el futuro de Occidente," concluyó de manera exitosa la Séptima Exposición de Economía Digital del Oeste de China (WDEE Expo, por sus siglas en inglés) en la antigua capital de Xi'an el pasado 28 de junio.

Zona de Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

La exposición reunió a delegaciones de Singapur, Corea del sur, Tailandia, Camboya, entre otros, así como a representantes del gobierno y empresas de más de 30 ciudades chinas y 119 compañías líderes en la economía digital. El evento facilitó la firma de 34 importantes proyectos, lo que marca un nuevo récord en la historia de la exposición.

La edición de la WDEE Expo de este año presentó por primera vez el evento de intercambio "Digital Economy Enterprise Going Global" (Las empresas de la economía digital se expanden a nivel mundial), que demostró cómo Xi'an ha ido más allá de su papel tradicional de facilitar la transferencia industrial para exportar de manera activa capacidades digitales. En el evento se publicó el "Informe oficial sobre el flujo de datos transfronterizo y las operaciones de la Ruta de la Seda" que ofrece una guía práctica para el comercio digital estandarizado de los países asociados a la iniciativa de La Franja y la Ruta. Por otra parte, la firma del "Convenio de Autorregulación de Estándares de la Industria de GEO" consolida aún más las bases para el desarrollo normativo de negocios digitales transfronterizos.

Como centro fundamental para la economía digital en el oeste de China, Xi'an acelera la construcción de un ecosistema digital abierto y compartido. En 2025, las principales industrias de la economía digital superiores al tamaño establecido alcanzaron los 129.000 millones de yuanes (9,28 % del PIB).

El ámbito de la infraestructura se ha reforzado a través de cinco iniciativas para nuevas infraestructuras que incluyen las redes, la nube, el procesamiento informático, los datos y la seguridad, con el fin de apoyar la colaboración entre los gobiernos y las empresas, así como los servicios públicos.

Xi'an impulsa el crecimiento digital a través de una apertura basada en el contexto, y da a conocer 303 requisitos de aplicaciones en los ámbitos del turismo inteligente, la realidad extendida (XR), las nuevas energías y mucho más. La ciudad ha construido centros tecnológicos para chips de código abierto, algoritmos de IA y software industrial, y ha creado clústeres de la cadena industrial que abarcan desde la I+D hasta la implementación a gran escala.

En Xi'an, se ha establecido un sólido ecosistema empresarial mediante la creación de niveles jerárquicos, acuerdos institucionales de lista blanca y fondos de innovación, lo que atrae a líderes del sector como Huawei y JD.com, a la vez que se promueve el desarrollo de PYMES especializadas, y se crea un entorno equilibrado en el que las empresas de todas las envergaduras pueden prosperar juntas.

A medida que Xi'an avanza en su visión de convertirse en un centro para la innovación de la tecnología digital, una plataforma de lanzamiento para aplicaciones y productos digitales de última generación y un ecosistema próspero para el crecimiento integrado de las empresas digitales, la ciudad invita cordialmente a socios de todo el mundo del ámbito del big data, los servicios en la nube y las cadenas de valor con inteligencia artificial a unirse como "Colaboradores de la ciudad".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003663/Xi_an_High_Tech_Industry_Development_Zone.jpg

FUENTE Xi'an Municipal Government