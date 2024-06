DAR GLOBAL CONCEDE CONTRATO DE 14,2 MILHÕES DE MORADIAS À TOWELL CONSTRUCTION PARA AIDA FASE 1, ELEVANDO AS OFERTAS RESIDENCIAIS DE LUXO DE OMÃ

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo listada em Londres, tem o prazer de anunciar a adjudicação do principal contrato de construção de obras para as moradias na primeira fase do AIDA, um desenvolvimento urbano de referência em Omã. Este marco sublinha a visão da Dar Global de criar uma maravilha imobiliária de classe mundial em Omã, trabalhando com os melhores parceiros para oferecer luxo e valor inigualáveis.

AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA, uma joint venture com o Omran Group, a principal organização de Omã para o desenvolvimento do turismo, integra componentes de golfe de luxo, residenciais e de hospitalidade. Com conclusão prevista para a Fase 1 em 2027, a Aida está estrategicamente localizada à beira-mar e a 130 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas incomparáveis para o mar e residências que se harmonizam com o ambiente à beira da falésia.

O principal contrato de construção de obras para moradias da Fase 1 foi adjudicado à Towell Construction & Co. L.L.C., com um valor de contrato de OMR 14.242.810. A Towell Construction supervisionará a construção das moradias e vilas, garantindo uma atenção meticulosa aos detalhes e a adesão aos padrões de qualidade ideais.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, comentou: "As moradias representarão luxo e exclusividade, com designs modernos e acabamentos premium que complementam perfeitamente o ambiente natural e a topografia únicos da Aida. Este contrato marca um grande salto em frente na nossa missão de proporcionar uma experiência de vida de classe mundial em AIDA, refletindo o nosso firme compromisso de melhorar as ofertas residenciais de Omã e fortalecer o nosso portfólio de empreendimentos de luxo em locais-chave globais."

Abrangendo 5 milhões de metros quadrados e situado a apenas 10 minutos do centro de Muscat, o Aida visa redefinir os padrões de excelência arquitetônica, sustentabilidade ambiental e vida sob medida. Com mansões opulentas, vilas de edição limitada e apartamentos sofisticados, o projeto elevará a posição global de Omã como um importante destino turístico, residencial e de investimento.

Residentes e visitantes da Aida desfrutarão de comodidades exclusivas, incluindo experiências imersivas, residências encantadoras, ofertas de hospitalidade, instalações recreativas, paisagens ao ar livre espetaculares e opções gastronômicas requintadas. Além disso, em colaboração com a Trump Organization, a Aida terá um luxuoso Trump Golf Course, aumentando ainda mais seu fascínio como um destino de classe mundial.

Para registrar seu interesse na AIDA, visite: https://darglobal.co.uk/aida

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446172/AIDA_Project_Dar_Global.jpg

FONTE Dar Global