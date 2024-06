DAR GLOBAL ATTRIBUE UN CONTRAT DE 14,2 MILLIONS DE ROUPIES POUR LA CONSTRUCTION DE VILLAS À TOWELL CONSTRUCTION POUR LA PHASE 1 D'AIDA, ÉLEVANT AINSI L'OFFRE RÉSIDENTIELLE DE LUXE À OMAN

DUBAI, EAU, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe coté à Londres, est heureux d'annoncer l'attribution du contrat de construction des travaux principaux pour les villas de la première phase d'AIDA, un développement urbain de référence à Oman. Cette étape souligne la vision de Dar Global qui consiste à créer une merveille immobilière de classe mondiale à Oman, en travaillant avec les meilleurs partenaires pour offrir un luxe et une valeur inégalés.

AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA, une coentreprise avec le groupe Omran, la principale organisation d'Oman pour le développement du tourisme, intègre des éléments de golf, de résidence et d'accueil de luxe. L'achèvement de la phase 1 est prévu pour 2027. AIDA est stratégiquement situé en bord de mer et à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant des vues incomparables sur la mer et des résidences qui s'harmonisent avec l'environnement à flanc de falaise.

Le contrat de construction des travaux principaux pour les villas de la phase 1 a été attribué à Towell Construction & Co. L.L.C., pour une valeur contractuelle de 14 242 810 OMR. Towell Construction supervisera la construction des maisons de ville et des villas, en veillant à l'attention méticuleuse portée aux détails et au respect de normes de qualité optimales.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a commenté : "Les villas incarneront le luxe et l'exclusivité, avec des designs modernes et des finitions haut de gamme qui s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel et à la topographie uniques d'AIDA. Ce contrat marque un grand pas en avant dans notre mission d'offrir une expérience de vie de classe mondiale à AIDA, reflétant notre engagement ferme à améliorer les offres résidentielles d'Oman et à renforcer notre portefeuille de développements de luxe dans des endroits clés du monde".

S'étendant sur 5 millions de mètres carrés et située à seulement 10 minutes du centre-ville de Mascate, AIDA vise à redéfinir les normes en matière d'excellence architecturale, de durabilité environnementale et d'habitat sur mesure. Avec ses opulentes demeures, ses villas en édition limitée et ses appartements sophistiqués, le projet renforcera la position d'Oman en tant que destination touristique, résidentielle et d'investissement de premier plan.

Les résidents et les visiteurs de l'AIDA bénéficieront d'équipements exclusifs, notamment d'expériences immersives, de résidences enchanteresses, d'offres d'hospitalité, d'installations de loisirs, de paysages extérieurs spectaculaires et d'options de restauration exquises. En outre, en collaboration avec la Trump Organization, l'AIDA disposera d'un luxueux terrain de golf Trump, ce qui renforcera encore son attrait en tant que destination de classe mondiale.

Pour faire part de votre intérêt pour l'ACRA, visitez le site : https://darglobal.co.uk/aida

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446172/AIDA_Project_Dar_Global.jpg