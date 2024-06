DAR GLOBAL VERGIBT AUFTRAG ÜBER VILLEN IM WERT VON 14,2 MIO. OMR AN TOWELL CONSTRUCTION FÜR AIDA PHASE 1 UND ERWEITERT DAMIT DAS ANGEBOT AN LUXURIÖSEN WOHNUNGEN IM OMAN

DUBAI, VAE, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte internationale Bauträger für Luxusimmobilien, freut sich, die Vergabe des Hauptbauauftrags für die Villen in der ersten Phase von AIDA, einer wegweisenden Stadtentwicklung in Oman, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein unterstreicht die Vision von Dar Global, in Oman ein Immobilienwunder von Weltklasse zu schaffen, das in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern unvergleichlichen Luxus und Wert bietet.

AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA, ein Joint Venture mit der Omran Group, Omans wichtigster Organisation für die Entwicklung des Tourismus, umfasst luxuriöse Golf-, Wohn- und Hospitality-Komponenten. AIDA, das 2027 in Phase 1 fertiggestellt werden soll, liegt strategisch günstig direkt am Meer und 130 Meter über dem Meeresspiegel. Es bietet einen unvergleichlichen Meerblick und Wohnungen, die mit der Umgebung der Klippen harmonieren.

Der Auftrag für die Hauptbauarbeiten an den Villen der Phase 1 wurde an Towell Construction & Co. vergeben. L.L.C., mit einem Auftragswert von 14.242.810 OMR. Towell Construction wird den Bau der Stadthäuser und Villen beaufsichtigen und dafür sorgen, dass die Details genauestens beachtet und die optimalen Qualitätsstandards eingehalten werden.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, kommentierte: "Die Villen werden Luxus und Exklusivität verkörpern, mit modernem Design und hochwertigen Oberflächen, die nahtlos die einzigartige natürliche Umgebung und Topographie von AIDA ergänzen. Dieser Vertrag markiert einen großen Schritt nach vorne in unserer Mission, ein erstklassiges Wohnerlebnis in AIDA zu bieten, und spiegelt unser beständiges Engagement wider, das Wohnangebot im Oman zu verbessern und unser Portfolio an Luxusprojekten an wichtigen globalen Standorten zu stärken."

Auf einer Fläche von 5 Millionen Quadratmetern und nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Muskats entfernt, will AIDA neue Maßstäbe in Sachen architektonischer Exzellenz, ökologischer Nachhaltigkeit und maßgeschneidertem Wohnen setzen. Mit seinen opulenten Villen, Villen in limitierter Auflage und anspruchsvollen Apartments wird das Projekt Omans Ansehen als erstklassiges Reise-, Wohn- und Investitionsziel weltweit steigern.

Die Bewohner und Besucher von AIDA werden exklusive Annehmlichkeiten genießen, wie z. B. eindrückliche Erlebnisse, bezaubernde Wohnungen, Gastfreundschaft, Freizeiteinrichtungen, spektakuläre Landschaften im Freien und exquisite gastronomische Angebote. Darüber hinaus wird AIDA in Zusammenarbeit mit der Trump Organization einen luxuriösen Trump-Golfplatz anbieten, der die Attraktivität als Weltklasse-Reiseziel weiter steigert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446172/AIDA_Project_Dar_Global.jpg