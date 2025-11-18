DAR GLOBAL E TRUMP ORGANIZATION ANUNCIAM DUAS NOVIDADES EM NÍVEL MUNDIAL: TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVES E O PRIMEIRO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO TOKENIZADO DO MUNDO

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dar Global (LSE: DAR), incorporadora do mercado imobiliário de luxo listada na Bolsa de Valores de Londres, e a Trump Organization orgulhosamente anunciam dois feitos históricos: a inauguração do Trump International Hotel Maldives, a primeira propriedade da marca nas Maldivas, e o lançamento do primeiro empreendimento hoteleiro tokenizado do mundo vinculado ao projeto.

Esta colaboração inédita não só leva a marca Trump a um dos destinos mais exclusivos do mundo, como também lança uma inovação financeira sem precedentes, tokenizando pela primeira vez o desenvolvimento de um projeto hoteleiro de luxo. Ao contrário dos modelos anteriores, que tokenizam ativos já concluídos, esta iniciativa tokeniza a fase de desenvolvimento em si, oferecendo aos investidores a oportunidade de participar desde o início de um projeto imobiliário premium de alto crescimento.

O Trump International Hotel Maldives, que fica a apenas 25 minutos de lancha rápida de Malé, vai oferecer cerca de 80 vilas superluxuosas na praia e sobre a água, projetadas para viajantes internacionais exigentes que buscam o máximo de privacidade, exclusividade e sofisticação. O resort deverá abrir até o final de 2028.

Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization, comentou: "Estamos muito contentes por levar a marca Trump às Maldivas em parceria com a Dar Global. O empreendimento não só redefinirá o conceito de luxo na região, mas também estabelecerá um novo padrão de inovação em investimentos imobiliários por meio da tokenização.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, acrescentou: "A Dar Global continua a superar limites, tanto no desenvolvimento de destinos de nível internacional quanto na criação de novas estruturas de investimento. A tokenização do empreendimento Trump International Hotel Maldives é uma novidade mundial que combina luxo, inovação e tecnologia de uma forma que transformará a maneira como o mundo investe em hospitalidade.

Este projeto confirma a reputação da Dar Global como uma incorporadora internacional inovadora e amplia o legado de excelência da Trump Organization em um dos destinos mais desejados do mundo, inaugurando uma nova era em que luxo e inovação se encontram.

