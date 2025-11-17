DUBAÏ, EAU, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE : DAR), le promoteur immobilier de luxe coté à Londres et The Trump Organization sont fiers de dévoiler deux étapes historiques : les débuts du Trump International Hotel Maldives, la première propriété de la marque aux Maldives, et le lancement du premier développement hôtelier tokenisé au monde lié au projet.

DAR GLOBAL ET THE TRUMP ORGANISATION ANNONCENT DEUX PREMIÈRES MONDIALES : LE TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVES ET LE PREMIER PROJET DE DÉVELOPPEMENT HÔTELIER TOKENISÉ AU MONDE

Cette collaboration novatrice ne se contente pas de faire entrer la marque Trump dans l'une des destinations les plus exclusives au monde ; elle inaugure également une innovation financière inédite en tokenisant, pour la première fois, le développement d'un projet hôtelier de luxe. À la différence des modèles antérieurs qui tokenisent des actifs déjà finalisés, cette initiative tokenise la phase de développement elle-même, permettant aux investisseurs de participer dès l'origine à un projet immobilier premium à forte croissance.

Situé à seulement 25 minutes de Malé en speedboat, le Trump International Hotel Maldives comprendra environ 80 villas ultra-luxueuses à la fois sur la plage et au-dessus de l'eau, conçues pour des voyageurs internationaux exigeants à la recherche des plus hauts niveaux d'intimité, d'exclusivité et de sophistication. L'ouverture du complexe est prévue pour la fin de l'année 2028.

Eric Trump, vice-président exécutif de The Trump Organization, a commenté l'événement : « Nous sommes ravis d'apporter la marque Trump aux Maldives en collaboration avec Dar Global. Ce développement va non seulement redéfinir le luxe dans la région, mais aussi établir une nouvelle référence en matière d'innovation dans l'investissement immobilier par le biais de la tokenisation ».

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a ajouté : « Dar Global continue de repousser les limites, qu'il s'agisse de développer des destinations de classe mondiale ou de créer de nouvelles structures d'investissement. La tokenisation du développement du Trump International Hotel Maldives marque une première mondiale qui allie luxe, innovation et technologie d'une manière qui transformera la façon dont le monde investit dans l'hôtellerie ».

Ce projet renforce la réputation de Dar Global en tant que promoteur mondial avant-gardiste et étend l'héritage d'excellence de The Trump Organization à l'une des destinations les plus prisées au monde, inaugurant une nouvelle ère où le luxe rencontre l'innovation.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2824529/Dar_Global.jpg