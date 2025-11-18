DAR GLOBAL Y LA ORGANIZACIÓN TRUMP ANUNCIAN DOS NOVEDADES MUNDIALES: EL TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVES Y EL PRIMER PROYECTO DE DESARROLLO HOTELERO TOKENIZADO DEL MUNDO

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), la promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en la bolsa de Londres y la Organización Trump se enorgullecen de presentar dos hitos históricos: el debut del Trump International Hotel Maldives, la primera propiedad de la marca en las Maldivas, y el lanzamiento del primer desarrollo hotelero tokenizado del mundo vinculado al proyecto.

DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION ANNOUNCE TWO GLOBAL FIRSTS: TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVES AND THE WORLD’S FIRST TOKENIZED HOTEL DEVELOPMENT PROJECT

Esta colaboración pionera no solo lleva la marca Trump a uno de los destinos más exclusivos del mundo, sino que también introduce una innovación financiera sin precedentes, al tokenizar por primera vez el desarrollo de un proyecto hotelero de lujo. A diferencia de los modelos anteriores que tokenizan activos terminados, esta iniciativa tokeniza la fase de desarrollo en sí misma, y ofrece a los inversores la oportunidad de participar en un proyecto inmobiliario premium de alto crecimiento desde su inicio.

Situado a solo 25 minutos en lancha rápida desde Malé, el Trump International Hotel Maldives contará con aproximadamente 80 villas de playa y sobre el agua de máximo lujo, diseñadas para viajeros internacionales exigentes que buscan los más altos niveles de privacidad, exclusividad y sofisticación. Está previsto que el complejo turístico se inaugure a finales de 2028.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, comentó: "Estamos muy contentos de llevar la marca Trump a las Maldivas en colaboración con Dar Global. Este desarrollo no solo redefinirá el concepto de lujo en la región, sino que también establecerá un nuevo punto de referencia para la innovación en la inversión inmobiliaria mediante la tokenización".

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, añadió: "Dar Global sigue ampliando sus límites, desde el desarrollo de destinos de primera clase hasta la creación de nuevas estructuras de inversión innovadoras. La tokenización del desarrollo del Trump International Hotel Maldives supone una novedad mundial que combina lujo, innovación y tecnología de una forma que transformará la manera en que el mundo invierte en hostelería".

Este proyecto refuerza la reputación de Dar Global como promotora inmobiliaria mundial con visión de futuro y amplía el legado de excelencia de la Organización Trump a uno de los destinos más codiciados del mundo, lo que constituye el inicio de una nueva era en la que el lujo se une a la innovación.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2824529/Dar_Global.jpg

