Dar Global y The Trump Organization anuncian dos primicias mundiales

DUBAI, EAU, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ --Dar Global (LSE: DAR), la promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en Londres, y The Trump Organization presentan con orgullo dos hitos históricos: el debut del Trump International Hotel Maldives, la primera propiedad de la marca en las Maldivas, y el lanzamiento del primer desarrollo hotelero tokenizado del mundo vinculado al proyecto.

Dar Global

Esta colaboración pionera no solo lleva la marca Trump a uno de los destinos más exclusivos del mundo, sino que también introduce una innovación financiera sin precedentes: la tokenización, por primera vez, del desarrollo de un proyecto hotelero de lujo. A diferencia de los modelos anteriores que tokenizan activos terminados, esta iniciativa tokeniza la fase de desarrollo en sí misma, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar desde sus inicios en un proyecto inmobiliario prémium de alto crecimiento.

Situado a tan solo 25 minutos en lancha rápida desde Malé, el Trump International Hotel Maldives contará con aproximadamente 80 villas de ultralujo, tanto en la playa como sobre el agua, diseñadas para viajeros internacionales exigentes que buscan los más altos niveles de privacidad, exclusividad y sofisticación. La apertura del resort está prevista para finales de 2028.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, comentó: "Estamos encantados de traer la marca Trump a las Maldivas en colaboración con Dar Global. Este desarrollo no solo redefinirá el lujo en la región, sino que también establecerá un nuevo referente de innovación en la inversión inmobiliaria a través de la tokenización".

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, añadió: "Dar Global sigue superando los límites, desde el desarrollo de destinos de clase mundial hasta la creación de nuevas estructuras de inversión. La tokenización del desarrollo del Trump International Hotel Maldives marca un hito mundial que combina lujo, innovación y tecnología de una forma que transformará la manera en que el mundo invierte en hostelería".

Este proyecto refuerza la reputación de Dar Global como promotor inmobiliario global con visión de futuro y expande el legado de excelencia de The Trump Organization a uno de los destinos más ambiciosos del mundo, inaugurando una nueva era donde el lujo se une a la innovación.