DAR GLOBAL 與 THE TRUMP ORGANIZATION 宣佈兩項全球首創：馬爾代夫特朗普國際酒店及全球首個代幣化酒店發展項目

阿聯酋杜拜 2025年11月18日 /美通社/ -- 倫敦上市的豪華房地產開發商 Dar Global（倫敦證券交易所：DAR）與 The Trump Organization 隆重宣佈兩大歷史性里程碑：該品牌於馬爾代夫的首個物業——馬爾代夫特朗普國際酒店正式亮相，以及推出與該項目掛鉤的全球首個代幣化酒店發展項目。

這項先驅性的合作不僅將特朗普品牌引進全球最尊尚的旅遊勝地之一，更開創先河，引入了前所未有的金融創新——首次將豪華酒店項目的發展進行代幣化。有別於以往將已落成資產代幣化的模式，此計劃是將發展階段本身代幣化，為投資者提供從項目初期參與高增長、高端房地產項目的機遇。

馬爾代夫特朗普國際酒店距離馬累僅 25 分鐘快艇航程，將設有約 80 座極致豪華的沙灘別墅和水上別墅，專為尋求頂級私隱、尊貴體驗和非凡品味的具鑑賞力全球旅客而設。該度假村預計於 2028 年底前開幕。

The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 評論道：「我們很高興能與 Dar Global 合作，將特朗普品牌帶到馬爾代夫。此項目不僅將重新定義該地區的奢華標準，更將透過代幣化，為房地產投資的創新奠定新基準。」

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充道：「Dar Global 不斷突破界限，從開發世界級旅遊勝地到開創嶄新的投資架構。將馬爾代夫特朗普國際酒店的發展項目代幣化，此乃一項全球創舉，融合了奢華、創新與科技，將徹底改變全球對酒店業的投資方式。」

此項目鞏固了 Dar Global 作為具前瞻性全球開發商的聲譽，並將 The Trump Organization 的卓越傳奇擴展至全球最令人夢寐以求的旅遊勝地之一，開啟一個奢華與創新交匯的新時代。

