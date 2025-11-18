DAR GLOBAL 與 THE TRUMP ORGANIZATION 宣佈兩項全球首創：馬爾代夫特朗普國際酒店及全球首個代幣化酒店發展項目

馬爾代夫特朗普國際酒店距離馬累僅 25 分鐘快艇航程，將設有約 80 座極致豪華的沙灘別墅和水上別墅，專為尋求頂級私隱、尊貴體驗和非凡品味的具鑑賞力全球旅客而設。該度假村預計於 2028 年底前開幕。

The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 評論道：「我們很高興能與 Dar Global 合作，將特朗普品牌帶到馬爾代夫。此項目不僅將重新定義該地區的奢華標準，更將透過代幣化，為房地產投資的創新奠定新基準。」

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充道：「Dar Global 不斷突破界限，從開發世界級旅遊勝地到開創嶄新的投資架構。將馬爾代夫特朗普國際酒店的發展項目代幣化，此乃一項全球創舉，融合了奢華、創新與科技，將徹底改變全球對酒店業的投資方式。」

此項目鞏固了 Dar Global 作為具前瞻性全球開發商的聲譽，並將 The Trump Organization 的卓越傳奇擴展至全球最令人夢寐以求的旅遊勝地之一，開啟一個奢華與創新交匯的新時代。

