다르 글로벌과 트럼프 오거니제이션, 두 가지 세계 최초 발표: 트럼프 인터내셔널 호텔 몰디브 및 세계 최초 토큰화 호텔 개발 프로젝트

두바이, UAE, 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 런던 증권거래소에 상장된 럭셔리 부동산 개발업체 다르 글로벌(Dar Global, LSE: DAR)과 트럼프 오거니제이션(The Trump Organization)이 두 가지 세계 최초 프로젝트를 발표했다. 트럼프 호텔이 몰디브에 처음 선보이는 트럼프 인터내셔널 호텔 몰디브의 개장과 이와 연계된 세계 최초의 토큰화 호텔 개발 프로젝트 출범이다.

이번 협력으로 트럼프 오거니제이션은 자사 브랜드를 세계적인 휴양지로 확장하면서 고급 호텔 개발 단계에 토큰화를 접목한 새로운 금융 모델을 처음으로 도입했다. 기존에는 완공된 자산을 토큰화하는 방식이 일반적이었지만 이번 프로젝트는 개발 단계 자체를 토큰화해 투자자들이 초기부터 성장성이 높은 프리미엄 부동산 개발에 참여할 수 있도록 했다.

말레에서 쾌속정으로 25분 거리에 위치한 트럼프 인터내셔널 호텔 몰디브에는 사생활이 철저히 보장되는 프라이빗한 환경과 세련된 감성을 찾는 전 세계 프리미엄 여행객을 위해 설계된 약 80개의 초호화 비치 및 수상 빌라가 마련될 예정이다. 이 리조트는 2028년 말 개장을 목표로 하고 있다.

에릭 트럼프 (Eric Trump) 트럼프 오거니제이션 부사장은 "다르 글로벌과 협력해 몰디브에 트럼프 브랜드를 선보이게 되어 기쁘다"며 "이번 개발은 이 지역의 럭셔리 경험을 새롭게 정의하는 한편 토큰화를 통한 부동산 투자 방식에 새로운 기준을 세우는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

지아드 엘 샤르 (Ziad El Chaar) 다르 글로벌 최고경영자 (CEO) 는 "다르 글로벌은 세계적 수준의 개발 프로젝트는 물론 새로운 투자 모델의 도입까지 다양한 분야에서 혁신을 이어가고 있다"며 "트럼프 인터내셔널 호텔 몰디브 개발을 토큰화하는 이번 프로젝트는 럭셔리와 기술을 결합한 세계 최초의 사례로, 글로벌 호텔•리조트 투자 방식을 새롭게 바꿀 것"이라고 말했다.

이번 프로젝트는 미래 지향적인 글로벌 개발사로서 다르 글로벌의 위상을 더욱 확고히 했다. 아울러 트럼프 오거니제이션이 쌓아온 브랜드 가치를 세계적으로 손꼽히는 휴양지로 확장하는 계기가 됐다. 이를 통해 럭셔리와 혁신이 만나는 새로운 흐름을 여는 계기가 될 것으로 평가된다.

