DAR GLOBAL LANÇA RESIDÊNCIAS MARRIOTT EM AIDA, ELEVANDO AINDA MAIS O APELO INTERNACIONAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE OMÃ

MASCATE, Omã, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, desenvolvedora imobiliária internacional de luxo, anunciou hoje o lançamento do Marriott Residences como parte de sua comunidade de plano diretor da Aida, homenageando os padrões de vida sofisticados de classe mundial da gigante da hospitalidade. Avaliado em 100.000.000 USD, prevê-se que o empreendimento seja um dos endereços mais procurados no espetacular destino de golfe de Omã.

DAR GLOBAL LAUNCHES MARRIOTT RESIDENCES IN AIDA, FURTHER RAISING THE INTERNATIONAL APPEAL OF OMAN'S REAL ESTATE MARKET

A ser gerido pela Marriott International, o Marriott Residences Aida, em Omã, envolve uma coleção de 224 unidades que oferecem uma escolha de residências de 1, 2 e 3 quartos estrategicamente posicionadas ao longo da costa, proporcionando vistas deslumbrantes do oceano e penhascos majestosos. Combinando perfeitamente uma estética elegante com conforto e design contemporâneo, cada casa é meticulosamente concebida para superar as expectativas, complementando todos os estilos de vida exigentes.

A construção das Residências Marriott está em andamento e estima-se que seja concluída até o quarto trimestre de 2027.

Comentando sobre o lançamento, Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Nossa experiência de levar residências co-branded de alta qualidade para bairros ambiciosos em todo o mundo nos posicionou de forma única como uma marca que se esforça continuamente para impulsionar a excelência em imóveis de luxo. Após o lançamento do W Residences em Dubai, nossa colaboração contínua com a Marriott International para o Marriott Residences na Aida ressalta nosso compromisso compartilhado de estabelecer novos padrões em ofertas residenciais, fornecendo aos nossos clientes não apenas casas, mas também uma facilidade de vida incomparável. Estamos confiantes de que o Marriott Residences Aida, Omã, replicará o sucesso de nossos outros projetos, recebendo uma forte resposta da clientela global."

Jaidev Menezes, Vice-Presidente Regional de Desenvolvimento de Uso Misto (EMEA) da Marriott International, comentou: "Estamos muito satisfeitos em fortalecer nosso relacionamento com a Dar Global com a introdução do Marriott Residences AIDA, Omã. AIDA é um plano diretor único com vistas deslumbrantes para o mar e estamos ansiosos para levar a hospitalidade e o serviço da Marriott aos proprietários dessas prestigiadas residências privadas."

As reservas já estão abertas para este projeto de prestígio em www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman.

Aviso legal:

O Marriott Residences Aida, Omã não é de propriedade, desenvolvido ou vendido pela Marriott International, Inc. ou suas afiliadas ("Marriott"). A DAR Global usa as marcas da Marriott sob uma licença da Marriott, que não confirmou a exatidão de nenhuma das declarações ou representações feitas neste documento.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2467252/DAR_GLOBAL.jpg

FONTE Dar Global