DAR GLOBAL LANZA MARRIOTT RESIDENCES EN AIDA, ELEVANDO AÚN MÁS EL ATRACTIVO INTERNACIONAL DEL MERCADO INMOBILIARIO DE OMÁN

MASCATE, Omán, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, el desarrollador inmobiliario internacional de lujo, anunció hoy el lanzamiento de Marriott Residences como parte de su comunidad del plan maestro Aida, rindiendo homenaje a los estándares de clase mundial del gigante de la hospitalidad de una vida sofisticada. Valorado en USD 100.000.000, se prevé que el desarrollo sea una de las direcciones más buscadas en el espectacular destino de golf de Omán.

Para ser administrado por Marriott International, el Marriott Residences Aida, Omán, cuenta con una colección de 224 unidades que ofrecen una selección de residencias de 1, 2 y 3 dormitorios estratégicamente ubicadas a lo largo de la costa, que ofrecen vistas panorámicas del océano y majestuosos acantilados. Combinando a la perfección la estética elegante con la comodidad y el diseño contemporáneo, cada hogar está meticulosamente diseñado para superar las expectativas, complementando cada estilo de vida exigente.

La construcción de Marriott Residences está actualmente en curso y se estima que se completará para el cuarto trimestre de 2027.

Al comentar sobre el lanzamiento, Ziad El Chaar, Director Ejecutivo de dar Global, dijo: "Nuestra experiencia de llevar residencias de marca compartida de alta gama a vecindarios aspiracionales en todo el mundo nos ha posicionado de manera única como una marca que se esfuerza continuamente por impulsar la excelencia en bienes raíces de lujo. Después del lanzamiento de W Residences en Dubai, nuestra continua colaboración con Marriott International para Marriott Residences en Aida subraya nuestro compromiso compartido de establecer nuevos puntos de referencia en las ofertas residenciales, al proporcionar a nuestros clientes no solo hogares, sino también una facilidad de vida sin igual. Estamos seguros de que Marriott Residences Aida, Omán replicará el éxito de nuestros otros proyectos, recibiendo una fuerte respuesta de la clientela global ".

Jaidev Menezes, Vicepresidente Regional de Desarrollo de Uso Mixto (EMEA) de Marriott International, comentó: "Estamos encantados de fortalecer nuestra relación con dar Global con la introducción de Marriott Residences AIDA, Omán. AIDA es un plan maestro único con impresionantes vistas al mar y esperamos llevar la hospitalidad y el servicio de Marriott a los propietarios de estas prestigiosas residencias privadas ".

Ya están abiertas las reservas para este prestigioso proyecto en www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman.

Descargo de responsabilidad legal:

Marriott Residences Aida, Omán no es propiedad, desarrollado ni vendido por Marriott International, Inc. o sus filiales ("Marriott"). DAR Global utiliza las marcas de Marriott bajo una licencia de Marriott, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las declaraciones o representaciones hechas en este documento.

