DAR GLOBAL LANCE LES RÉSIDENCES MARRIOTT À AIDA, RENFORÇANT AINSI L'ATTRAIT INTERNATIONAL DU MARCHÉ IMMOBILIER D'OMAN

MUSCAT, Oman, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe, a annoncé aujourd'hui le lancement des résidences Marriott dans le cadre de leur communauté du plan directeur d'Aida, rendant ainsi hommage aux normes de classe mondiale du géant de l'hôtellerie en matière de vie sophistiquée. Évalué à 100 000 000 USD, ce projet devrait être l'une des adresses les plus recherchées de la spectaculaire destination golfique d'Oman.

Gérées par Marriott International, les Marriott Residences Aida, à Oman, comprennent une collection de 224 unités offrant un choix de résidences de 1, 2 et 3 chambres à coucher, stratégiquement positionnées le long du littoral, offrant une vue imprenable sur l'océan et les falaises majestueuses. Alliant harmonieusement une esthétique élégante au confort et au design contemporain, chaque maison est méticuleusement conçue pour dépasser les attentes et s'adapter à un style de vie exigeant.

La construction des résidences Marriott est actuellement en cours et devrait s'achever au quatrième trimestre 2027.

Ziad El Chaar, directeur général de Dar Global, , a déclaré à propos de ce lancement : "Notre expérience en matière d'implantation de résidences haut de gamme co-marquées dans des quartiers prestigieux du monde entier nous a permis de nous positionner comme une marque qui s'efforce en permanence d'atteindre l'excellence dans le domaine de l'immobilier de luxe. Après le lancement de W Residences à Dubaï, la poursuite de notre collaboration avec Marriott International pour Marriott Residences à AIDA souligne notre engagement commun à établir de nouvelles références en matière d'offres résidentielles, en fournissant à nos clients non seulement des maisons mais aussi une facilité de vie inégalée. Nous sommes convaincus que Marriott Residences Aida, Oman, reproduira le succès de nos autres projets, en recevant une forte réponse de la part de la clientèle mondiale".

Jaidev Menezes, vice-président régional, Mixed-Use Development (EMEA) chez Marriott International, a commenté : "Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Dar Global avec l'introduction de Marriott Residences AIDA, Oman. AIDA est un projet unique avec une vue imprenable sur la mer et nous sommes impatients d'apporter l'hospitalité et le service de Marriott aux propriétaires de ces prestigieuses résidences privées".

Les réservations pour ce projet prestigieux sont désormais ouvertes à l'adresse suivante : www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman.

Avis de non-responsabilité :

Marriott Residences Aida, Oman n'est pas détenu, développé ou vendu par Marriott International, Inc. ou ses filiales ("Marriott"). DAR Global utilise les marques Marriott sous licence de Marriott, qui n'a pas confirmé l'exactitude des déclarations ou représentations faites dans le présent document.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2467252/DAR_GLOBAL.jpg