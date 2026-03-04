De ícone cultural a caminho comercial: MagicLab redefine o futuro da robótica no MWC

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No Mobile World Congress (MWC Barcelona) de 2026, a MagicLab fez sua estreia internacional com seu robô Spring Festival, apresentando os últimos avanços em sua tecnologia robótica e acelerando sua estratégia de globalização, aumentando ainda mais a influência do "Made in China".

A MagicLab exibiu uma série de produtos robóticos, incluindo GEN1, MagicBot Z1 e a série MagicDog, demonstrando suas inovações técnicas e adaptabilidade a múltiplos cenários. A GEN1 fez sua primeira aparição como um "guia de compras internacional", alternando fluentemente entre espanhol e inglês para interagir com clientes globais, demonstrando sua capacidade multitarefa e adaptabilidade a vários cenários.

Enquanto isso, o MagicBot Z1 não só recriou a dança do Spring Festival Gala, como também apresentou o sucesso internacional "Makeba". A sincronização e colaboração precisas dos robôs mostraram a confiança da China em seus recursos avançados de fabricação.

O "Machine Panda" exibido pela MagicLab tornou-se o centro das atenções, com seus movimentos realistas e charme cultural atraindo visitantes de todo o mundo, exemplificando a integração da robótica chinesa com os mercados globais.

Segundo relatos, um "panda robótico" biomimético em exibição no estande da MagicLab atraiu bastante a atenção dos visitantes. O robô é capaz de realizar movimentos como inclinar a cabeça e gesticular com as patas. Para obter movimentos mais naturais da cabeça, a equipe de P&D implementou um sistema de acionamento da cabeça com três graus de liberdade e realizou otimizações específicas em sua estrutura mecânica, sistema de controle e gerenciamento térmico, garantindo movimentos coordenados e desempenho estável durante as demonstrações ao vivo.

Como um evento global de destaque para o setor de tecnologia, o MWC é amplamente considerado uma porta de entrada fundamental para os mercados europeu e internacional em geral. Este ano, a MagicLab fez sua estreia na MWC com seu robô Spring Festival Gala. O surgimento da MagicLab não só marcou a apresentação internacional das capacidades tecnológicas da empresa, como também enviou um forte sinal da sua estratégia de globalização acelerada e da sua ambição de competir por uma posição de liderança na indústria robótica global.

Desde o lançamento de sua estratégia de internacionalização em 2025, a MagicLab tem operado em 27 países e regiões, com receita no exterior aumentando constantemente para mais de 30%. Sua expansão global entrou em fase de crescimento, demonstrando forte competitividade internacional.

