MagicLab estreou na CES, acelerando o desenvolvimento global

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em sua apresentação inaugural na International Consumer Electronics Show (CES), a MagicLab, líder global em IA incorporada, apresentou uma poderosa demonstração de sua visão tecnológica. A estreia da empresa se concentrou em três robôs principais: o humanóide de uso geral de tamanho normal Gen1, o ágil bípede Z1 e o primeiro quadrúpede "coordenado de cabeça e cauda" do mundo, o MagicDog.

MagicBot Gen1: definindo um futuro prático

A MagicLab fez sua estreia na CES, atraindo grande atenção para sua renomada linha de produtos (PRNewsfoto/MagicLab)

Este robô representa um passo significativo em direção à aplicação prática. Como o primeiro humanoide de uso geral da China a alcançar a colaboração de várias unidades, o Gen1 está equipado com 42 graus ativos de liberdade, mãos hábeis proprietárias e o modelo de cena "Atomic Myriad" da empresa. Isso permite que ele gerencie tarefas complexas e de longa sequência em ambientes como fábricas. Sua recente façanha — realizar com sucesso o manuseio colaborativo de materiais e a montagem em uma fábrica de eletrodomésticos — comprova a viabilidade de sua tecnologia de programação em cluster para uso industrial em grande escala.

MagicBot Z1: ultrapassando os limites do desempenho

Projetado para movimentos altamente dinâmicos, o Z1, lançado no segundo semestre deste ano, abre novos caminhos na capacidade de hardware. Ele utiliza módulos de articulação de alto desempenho proprietários que fornecem torque excepcional (acima de 130 N•m) e uma grande amplitude de movimento (até 320°). Isso permite que ele execute manobras avançadas e de alta explosão, como se recuperar de impactos fortes e se levantar de uma posição deitada, fornecendo uma base robusta para aplicações comerciais exigentes e desenvolvimento futuro.

MagicDog: companheiro inteligente e realista

Mais do que um brinquedo, o MagicDog foi projetado como um verdadeiro companheiro doméstico. Este robô quadrúpede possui 13 graus de liberdade e integra interação multimodal de áudio, visual e tátil para promover laços emocionais genuínos. Sua destacada tecnologia de "coordenação cabeça-cauda" e design bio-inspirado criam uma presença única e realista, redefinindo o robô companheiro como um membro ágil e responsivo da família.

Para o MagicLab, a CES era mais do que uma vitrine de produtos; era uma plataforma estratégica para o engajamento global. Ao apresentar essas inovações, a empresa reforça seu compromisso com uma estratégia de "Comercialização, Globalização", visando acelerar a implantação real da inteligência incorporada em escala mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856465/MagicLab_made_its_debut_at_CES__drawing_significant_attention_to_its_star_product_lineup.jpg

