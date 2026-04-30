MagicLab Robotics revela sua visão de IA incorporada no Vale do Silício e expande presença global para 50 países

SÃO FRANCISCO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A MagicLab Robotics, pioneira global em IA incorporada, realizou hoje o Global Embodied Intelligence Summit (GEIS) no Vale do Silício, revelando seu portfólio de produtos de nova geração. A apresentação destacou o novo modelo fundamental de mundo da empresa, Magic-Mix, a avançada mão articulada H01 e seu principal robô humanoide, MagicBot X1, projetado para integração perfeita em aplicações do mundo real.

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Como empresa de IA incorporada com tecnologia full-stack desenvolvida internamente tanto em hardware quanto em software, a MagicLab estabeleceu um ecossistema abrangente de produtos que abrange robôs humanoides e quadrúpedes. Seu portfólio vai de robôs de tarefas de uso geral a sistemas de nível industrial e de consumo, atendendo a uma ampla gama de aplicações em manufatura, serviços comerciais e ambientes domésticos, com crescente implantação em larga escala globalmente.

Durante a cúpula, a MagicLab também anunciou sua trajetória de crescimento de longo prazo, projetando um caminho para US$ 14 bilhões em receita anual até 2036, impulsionado pela comercialização em massa da IA incorporada. Sob sua "Iniciativa Cocriar 1000", a empresa firmou colaborações estratégicas com empresas de IA sediadas no Vale do Silício, incluindo Openmind, PrismaX AI, Cosmicbrain AI e Physis. Nos próximos cinco anos, a MagicLab planeja investir US$ 1 bilhão para construir um ecossistema dedicado de desenvolvedores para robótica, permitindo desenvolvimento secundário e promovendo uma rede global de parceiros e desenvolvedores.

No campo das aplicações robóticas, a MagicLab estabeleceu um portfólio diversificado de soluções que abrange nove cenários principais, incluindo serviços de saúde, manufatura industrial, inspeção e segurança, orientação inteligente, segurança pública, logística inteligente, eventos e entretenimento, pesquisa científica e educação, e vida doméstica.

Em 2025, os mercados internacionais representaram 60% das vendas totais da empresa, com operações em mais de 50 países e regiões. A MagicLab continua a fornecer soluções robóticas impulsionadas por IA incorporada para clientes em todo o mundo, em diversos setores.

Para mais informações, acesse: https://www.magiclab.top/

Contato para cooperação: [email protected]

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FONTE MagicLab