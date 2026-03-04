Van cultureel icoon naar commercieel pad: MagicLab herdefinieert de toekomst van robotica op MWC

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op het 2026 Mobile World Congress (MWC Barcelona) heeft MagicLab zijn buitenlandse debuut gemaakt met zijn Spring Festival-robot. Daarbij werden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van zijn roboticatechnologie tentoongesteld en werd zijn globalisatiestrategie versneld, waardoor de invloed van "Made in China" verder werd versterkt.

MagicLab toonde een verscheidenheid aan robotproducten, waaronder GEN1, MagicBot Z1 en de MagicDog-serie, die zijn technische innovaties en aanpassingsvermogen in meerdere scenario's demonstreerden. GEN1 maakte zijn eerste verschijning als een "internationale winkelgids", waarbij hij vloeiend tussen Spaans en Engels schakelde om met wereldwijde klanten te communiceren en zijn multitasking- en multi-scenario-aanpassingsvermogen demonstreerde.

Ondertussen deed de MagicBot Z1 niet alleen de Spring Festival Gala-dans opnieuw, maar trad ook op met de internationale hit "Makeba". De nauwkeurige synchronisatie en samenwerking van de robots toonden het vertrouwen van China in zijn geavanceerde productiecapaciteiten.

De door MagicLab tentoongestelde "Machine Panda" werd het middelpunt van de aandacht, met zijn levensechte bewegingen en culturele charme die bezoekers van over de hele wereld aantrok, een voorbeeld van de integratie van Chinese robotica met wereldwijde markten.

Er wordt gemeld dat een biomimetische "Robotic Panda" die op de stand van MagicLab werd tentoongesteld, heel wat aandacht trok van de bezoekers. De robot is in staat om bewegingen uit te voeren zoals hoofdkantelingen en pootgebaren. Om meer natuurlijke hoofdbewegingen te verwezenlijken, heeft het R&D-team een hoofdbewegingssysteem met drie vrijheidsgraden geïmplementeerd en specifieke optimalisaties uitgevoerd in de mechanische structuur, het besturingssysteem en het thermische beheer, waardoor gecoördineerde bewegingen en stabiele prestaties tijdens live demonstraties worden gewaarborgd.

MWC wordt algemeen beschouwd als een belangrijke toegangspoort tot de Europese en bredere internationale markten. Dit jaar maakte MagicLab zijn debuut op MWC met zijn Spring Festival Gala-robot. De aanwezigheid van MagicLab markeerde niet alleen zijn overzeese tentoonstelling van de technologische mogelijkheden van het bedrijf, maar stuurde ook een sterk signaal over zijn versnellende globalisatiestrategie en zijn ambitie om te wedijveren voor een leidende positie in de wereldwijde roboticasector.

Sinds de lancering van zijn internationalisatiestrategie in 2025 is MagicLab actief in 27 landen en regio's, waarbij de inkomsten in het buitenland gestaag zijn gestegen tot meer dan 30%. De wereldwijde expansie is een groeifase ingegaan, waarbij een sterk internationaal concurrentievermogen wordt aangetoond.