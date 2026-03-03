D'icône culturelle au parcours commercial : MagicLab redéfinit l'avenir de la robotique au MWC

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du 2026 Mobile World Congress (MWC Barcelona), MagicLab a effectué ses débuts à l'international avec son robot Spring Festival, présentant les dernières avancées de sa technologie robotique et accélérant sa stratégie de mondialisation, afin de renforcer l'influence du « Made in China ».

MagicLab a présenté une gamme de produits robotiques, dont le GEN1, le MagicBot Z1 et la série MagicDog, démontrant ses innovations techniques et sa capacité d'adaptation à de multiples scénarios. Le GEN1 a fait sa première apparition en tant que « guide d'achat international », passant couramment de l'espagnol à l'anglais pour interagir avec les clients du monde entier, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation multi-tâches et multi-scénarios.

Le MagicBot Z1 a non seulement recréé la danse du gala de la fête du printemps, mais il a également interprété le tube international « Makeba ». La synchronisation et la collaboration précises des robots témoignent de la confiance de la Chine dans ses capacités de production de pointe.

La « Machine Panda » exposée par MagicLab est devenue le centre d'attention, ses mouvements réalistes et son charme culturel attirant les visiteurs du monde entier, et illustrant l'intégration de la robotique chinoise dans les marchés mondiaux.

Un « panda robotique » biomimétique exposé sur le stand de MagicLab aurait suscité un vif intérêt parmi les visiteurs. Ce robot est capable d'effectuer des mouvements tels que des inclinaisons de la tête et des gestes des bras. Pour obtenir des mouvements de tête plus naturels, l'équipe de R&D a conçu un système d'actionnement de la tête à trois degrés de liberté et a procédé à des optimisations spécifiques de sa structure mécanique, de son système de contrôle et de sa gestion thermique, afin de garantir la coordination des mouvements et la stabilité des performances tout au long des démonstrations en direct.

En tant qu'événement mondial de premier plan pour l'industrie technologique, le MWC est largement considéré comme une passerelle essentielle vers le marché européen et le marché international au sens large. Cette année, MagicLab a fait ses débuts au MWC avec son robot Spring Festival Gala. L'apparition de MagicLab n'a pas seulement marqué la présentation à l'étranger des capacités technologiques de l'entreprise, mais a également envoyé un signal fort de l'accélération de sa stratégie de mondialisation et de son ambition d'occuper une position de premier plan dans le secteur mondial de la robotique.

Depuis le lancement de sa stratégie d'internationalisation en 2025, MagicLab est présent dans 27 pays et régions, et ses revenus internationaux augmentent régulièrement pour atteindre plus de 30 %. Son expansion mondiale est entrée dans une phase de croissance, témoignant d'une forte compétitivité internationale.