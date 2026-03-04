Del icono cultural al camino comercial: MagicLab redefine el futuro de la robótica en el MWC

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress (MWC Barcelona) de 2026, MagicLab hizo su debut en el extranjero con su robot del Festival de Primavera, mostrando los últimos avances en su tecnología robótica y acelerando su estrategia de globalización, mejorando aún más la influencia de "Made in China".

MagicLab mostró una variedad de productos robóticos, incluidos GEN1, MagicBot Z1 y la serie MagicDog, demostrando sus innovaciones técnicas y su adaptabilidad a múltiples escenarios. GEN1 hizo su primera aparición como una "guía de compras internacionales", cambiando con fluidez entre español e inglés para interactuar con clientes globales, demostrando su capacidad de adaptación a múltiples tareas y escenarios.

Mientras tanto, MagicBot Z1 no solo recreó el baile de la Gala del Festival de Primavera, sino que también interpretó el éxito internacional "Makeba". La sincronización precisa y la colaboración de los robots demostraron la confianza de China en sus capacidades de fabricación avanzadas.

El "Machine Panda" exhibido por MagicLab se convirtió en el centro de atención, con sus movimientos realistas y encanto cultural atrayendo a visitantes globales, ejemplificando la integración de la robótica china con los mercados globales.

Se informa que un "Panda Robótico" biomimético que se exhibe en el stand de MagicLab atrajo una atención significativa de los visitantes. El robot es capaz de realizar movimientos como inclinaciones de la cabeza y gestos con las patas. Para lograr un movimiento más natural de la cabeza, el equipo de I + D implementó un sistema de accionamiento de la cabeza de tres grados de libertad y llevó a cabo optimizaciones dedicadas en su estructura mecánica, sistema de control y gestión térmica, asegurando movimientos coordinados y un rendimiento estable a lo largo de las demostraciones en vivo.

Como un evento global de primer nivel para la industria de la tecnología, el MWC es ampliamente considerado como una puerta de entrada clave para los mercados europeos e internacionales en general. Este año, MagicLab hizo su debut en el MWC con su robot Spring Festival Gala. La aparición de MagicLab no solo mostró las capacidades tecnológicas de la empresa en el extranjero, sino que también envió una fuerte señal de su estrategia de globalización acelerada y su ambición de competir por una posición de liderazgo en la industria mundial de la robótica.

Desde el lanzamiento de su estrategia de internacionalización en 2025, MagicLab ha estado operando en 27 países y regiones, con ingresos en el extranjero que aumentan constantemente a más del 30 %. Su expansión global ha entrado en una fase de crecimiento, demostrando una fuerte competitividad internacional.

