DECLARAÇÃO CONJUNTA DO SULTANATO DE OMÃ E DA REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ

MUSCAT, Omã, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Sultanato de Omã e a República Islâmica do Irã mantiveram discussões em Muscat durante a visita de Sua Excelência o Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente da Assembleia Consultiva Islâmica da República Islâmica do Irã, e Sua Excelência o Dr. Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores.

Durante a visita, a delegação iraniana teve uma audiência com Sua Majestade o Sultão Haitham bin Tarik e manteve discussões com Sua Excelência Sayyid Badr Albusaidi, o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

JOINT STATEMENT THE SULTANATE OF OMAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

O Sultanato de Omã reafirmou seu apoio ao Memorando de Entendimento de Islamabad assinado entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã e a importância de sustentar o diálogo e a coordenação em apoio à sua implementação bem-sucedida.

A República Islâmica do Irã e o Sultanato de Omã, como Estados Costeiros do Estreito de Ormuz, reafirmam seu compromisso com a passagem segura pelo Estreito, de acordo com o direito internacional aplicável, enfatizando sua soberania e direitos soberanos sobre suas águas territoriais no Estreito de Ormuz. Os dois lados discutiram questões relacionadas ao Estreito de Ormuz, de acordo com as disposições do Memorando de Entendimento de Islamabad.

Eles concordaram em manter seu diálogo sobre essa questão por meio de um grupo de trabalho conjunto entre os dois ministérios das Relações Exteriores, a fim de chegar a um acordo sobre a futura administração da navegação no Estreito de Ormuz e os serviços que serão prestados a esse respeito e os custos associados a eles de acordo com os padrões internacionais. Nesse contexto, eles também concordaram em manter discussões com os Estados litorâneos da região e com quaisquer outras partes relevantes.

Todos os arranjos relacionados ao Estreito de Ormuz devem respeitar plenamente a soberania e os direitos soberanos dos dois Estados Costeiros do Estreito.

O Sultanato de Omã e a República Islâmica do Irã reafirmaram seu compromisso em manter o Estreito de Ormuz como uma via navegável segura e aberta para a navegação internacional. As duas partes enfatizaram a importância da cooperação contínua para promover a segurança marítima, a liberdade de navegação e a estabilidade regional.

Contatos com a imprensa: Thuraya Al Taei, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999048/IMAGE.jpg

FONTE The Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran