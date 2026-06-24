DECLARACIÓN CONJUNTA DEL SULTANATO DE OMÁN Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

MUSCAT, Omán, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán mantuvieron conversaciones en Muscat durante la visita del Excmo. Sr. Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, y del Excmo. Sr. Dr. Abbas Araghchi, Ministro de Relaciones Exteriores.

Durante la visita, la delegación iraní tuvo una audiencia con Su Majestad el Sultán Haitham bin Tarik y mantuvo conversaciones con el Excmo. Sr. Sayyid Badr Albusaidi, Ministro de Relaciones Exteriores.

JOINT STATEMENT THE SULTANATE OF OMAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

El Sultanato de Omán reafirmó su apoyo al Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán y la importancia de mantener el diálogo y la coordinación en apoyo de su implementación exitosa.

La República Islámica de Irán y el Sultanato de Omán, como Estados costeros del Estrecho de Ormuz, reafirman su compromiso con el paso seguro a través del Estrecho, de conformidad con el derecho internacional aplicable, al tiempo que hacen hincapié en su soberanía y derechos soberanos sobre sus aguas territoriales en el Estrecho de Ormuz. Las dos partes discutieron asuntos relacionados con el Estrecho de Ormuz, de acuerdo con las disposiciones del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

Acordaron mantener su diálogo sobre este tema a través de un grupo de trabajo conjunto entre los dos ministerios de relaciones exteriores con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el Estrecho de Ormuz y los servicios que se prestarán al respecto y los costos asociados con ellos de acuerdo con las normas internacionales. En este contexto, también han acordado mantener conversaciones con los Estados ribereños de la región y con cualquier otra parte pertinente.

Todos los acuerdos relacionados con el Estrecho de Ormuz deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los dos Estados costeros del Estrecho.

El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán reafirmaron su compromiso de mantener el Estrecho de Ormuz como una vía fluvial segura y abierta para la navegación internacional. Las dos partes enfatizaron la importancia de una cooperación continua para promover la seguridad marítima, la libertad de navegación y la estabilidad regional.

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FUENTE The Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran