阿曼蘇丹國與伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明

阿曼蘇丹國重申支持美國與伊朗伊斯蘭共和國簽署的《Islamabad Memorandum of Understanding》（伊斯蘭堡諒解備忘錄），並強調有必要維持對話與協調，以支持其成功落實。

伊朗伊斯蘭共和國與阿曼蘇丹國作為霍爾木茲海峽沿岸國，重申承諾按照適用國際法，確保通過海峽的安全通行，同時強調其對霍爾木茲海峽領海的主權及主權權利。 雙方根據《Islamabad Memorandum of Understanding》的條文，討論與霍爾木茲海峽相關的事宜。

雙方同意透過兩國外交部之間的聯合工作小組，就此議題維持對話，以期就霍爾木茲海峽未來航行管理、相關服務提供及其相關費用，按照國際標準達成協議。 在此背景下，雙方亦同意與該地區沿岸國及任何其他相關各方舉行討論。

所有與霍爾木茲海峽相關的安排，均須充分尊重該海峽兩個沿岸國的主權及主權權利。

阿曼蘇丹國與伊朗伊斯蘭共和國重申，致力維持霍爾木茲海峽作為國際航行的安全開放水道。 雙方強調，持續合作對促進海上安全、航行自由及地區穩定非常重要。

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SOURCE The Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran