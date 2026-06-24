Declaración conjunta del Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán

MASCATE, Omán, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán han mantenido conversaciones en Mascate durante la visita de Su Excelencia el doctor Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, y Su Excelencia el doctor Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores.

Durante la visita, la delegación iraní fue recibida en audiencia por Su Majestad el sultán Haitham bin Tarik y mantuvo conversaciones con Su Excelencia Sayyid Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores.

JOINT STATEMENT THE SULTANATE OF OMAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

El Sultanato de Omán reafirmó su apoyo al Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, así como la importancia de mantener el diálogo y la coordinación para su correcta implementación.

La República Islámica de Irán y el Sultanato de Omán, como Estados ribereños del Estrecho de Ormuz, reafirman su compromiso con el paso seguro a través del Estrecho, de conformidad con el derecho internacional aplicable, al tiempo que destacan su soberanía y sus derechos soberanos sobre sus aguas territoriales en el Estrecho de Ormuz. Ambas partes dialogaron sobre asuntos relacionados con el Estrecho de Ormuz, según lo estipulado en el Memorando de Entendimiento de Islamabad.

Acordaron mantener el diálogo sobre este tema mediante un grupo de trabajo conjunto entre los dos ministerios de Relaciones Exteriores, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la futura gestión de la navegación en el Estrecho de Ormuz, los servicios que se prestarán al respecto y los costes asociados, de conformidad con las normas internacionales. En este contexto, también acordaron dialogar con los Estados ribereños de la región y con cualquier otra parte interesada.

Todos los acuerdos relacionados con el Estrecho de Ormuz deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los dos Estados ribereños del Estrecho.

El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán reafirmaron su compromiso de mantener el Estrecho de Ormuz como una vía marítima segura y abierta para la navegación internacional. Ambas partes destacaron la importancia de la cooperación continua para promover la seguridad marítima, la libertad de navegación y la estabilidad regional.

Contactos para Medios: Thuraya Al Taei, [email protected]

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