오만 술탄국과 이란 이슬람 공화국 공동 성명

무스카트, 오만, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 오만 술탄국과 이란 이슬람 공화국이 이란 이슬람 자문회의(Islamic Consultative Assembly)의 모하마드 바게르 갈리바프(Mohammad Bagher Ghalibaf) 의장과 아바스 아라그치(Abbas Araghchi) 외무부 장관의 방문 기간 동안 무스카트에서 회담을 개최했다.

방문 기간 동안 이란 대표단은 하이탐 빈 타리크(Haitham bin Tarik) 국왕을 알현하고 사이이드 바드르 알부사이디(Sayyid Badr Albusaidi) 외무부 장관과 회담을 가졌다.

JOINT STATEMENT THE SULTANATE OF OMAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

오만 술탄국은 미국과 이란 이슬람 공화국 간에 서명된 이슬라마바드 양해각서(Islamabad Memorandum of Understanding)에 대한 지지와 성공적인 이행을 지원하기 위한 대화 및 조정 유지의 중요성을 재확인했다.

이란 이슬람 공화국과 오만 술탄국은 호르무즈 해협의 연안국으로서, 적용 가능한 국제법에 따라 해협을 통한 안전한 통항에 대한 약속을 재확인하는 동시에 호르무즈 해협 내 영해에 대한 주권과 주권적 권리를 강조했다. 양측은 이슬라마바드 양해각서의 규정에 따라 호르무즈 해협과 관련된 사안들을 논의했다.

양측은 호르무즈 해협에서의 항행의 향후 관리와 이와 관련하여 제공될 서비스 및 국제 기준에 따른 관련 비용에 대한 합의에 도달하기 위해, 두 외무부 간의 공동 실무 그룹을 통해 이 문제에 대한 대화를 유지하기로 합의했다. 이러한 맥락에서 양측은 또한 지역 내 연안국들 및 기타 관련 당사자들과 논의를 개최하기로 합의했다.

호르무즈 해협과 관련된 모든 협정은 해협의 두 연안국의 주권과 주권적 권리를 완전히 존중해야 한다.

오만 술탄국과 이란 이슬람 공화국은 호르무즈 해협을 국제 항행을 위한 안전하고 개방된 수로로 유지하겠다는 약속을 재확인했다. 양측은 해양 안전, 항행의 자유, 지역 안정을 증진하기 위한 지속적인 협력의 중요성을 강조했다.

미디어 문의처: 투라야 알 타에이(Thuraya Al Taei), [email protected]

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SOURCE The Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran