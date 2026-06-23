DÉCLARATION CONJOINTE DU SULTANAT D'OMAN ET DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

MUSCAT, Oman, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran ont tenu des discussions à Mascate à l'occasion de la visite de S. Exc. le Dr Mohammad Bagher Ghalibaf, président de l'Assemblée consultative islamique de la République islamique d'Iran, et de S. Exc. M. Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite, la délégation iranienne a été reçue en audience par Sa Majesté le sultan Haitham bin Tarik et s'est entretenue avec Son Excellence Sayyid Badr Albusaidi, ministre des Affaires étrangères.

JOINT STATEMENT THE SULTANATE OF OMAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Le Sultanat d'Oman a réaffirmé son soutien au protocole d'accord d'Islamabad signé entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, ainsi que l'importance de maintenir le dialogue et la coordination afin d'assurer sa mise en œuvre réussie.

La République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman, en tant qu'États riverains du détroit d'Ormuz, réaffirment leur engagement en faveur de la liberté de passage dans le détroit, conformément au droit international applicable, tout en soulignant leur souveraineté et leurs droits souverains sur leurs eaux territoriales dans le détroit d'Ormuz. Les deux parties ont abordé des questions relatives au détroit d'Ormuz, conformément aux dispositions du protocole d'accord d'Islamabad.

Ils ont convenu de poursuivre leur dialogue sur cette question par le biais d'un groupe de travail conjoint entre les deux ministères des Affaires étrangères, afin de parvenir à un accord sur la future gestion de la navigation dans le détroit d'Ormuz, sur les services qui seront fournis à cet égard et sur les coûts qui y sont associés, conformément aux normes internationales. Dans ce contexte, ils ont également convenu d'engager des discussions avec les États riverains de la région, ainsi qu'avec toute autre partie concernée.

Tout accord concernant le détroit d'Ormuz doit respecter pleinement la souveraineté et les droits souverains des deux États riverains du détroit.

Le Sultanat d'Oman et la République islamique d'Iran ont réaffirmé leur engagement à faire en sorte que le détroit d'Ormuz reste une voie navigable sûre et ouverte à la navigation internationale. Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre leur coopération afin de promouvoir la sécurité maritime, la liberté de navigation et la stabilité régionale.

Contacts presse : Thuraya Al Taei, [email protected]

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