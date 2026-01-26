PEQUIM, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A JA Solar, parceira global confiável em energia sustentável, está expandindo rapidamente a implantação mundial de seus módulos DeepBlue 5.0 nos mercados de utilidades, comercial & industrial (C&I) e residencial, à medida que os desenvolvedores passam a priorizar cada vez mais o valor de longo prazo, a bancabilidade e a mitigação de riscos em um mercado fotovoltaico (FV) global mais volátil.

DeepBlue 5.0 da JA Solar garante desempenho confiável em um mercado global de energia FV em transformação (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Refletindo a promessa de "desempenho que você pode confiar", o DeepBlue 5.0 oferece maior geração de energia por meio de quatro pontos fortes centrais — aproveitamento de área, qualidade, desempenho e adaptabilidade a diferentes cenários. Sua seleção para o projeto Haenam Bukil de 410 MW na Coreia do Sul, a maior usina FV montada no solo do país, destaca a crescente confiança em seu valor de investimento de longo prazo.

Aproveitamento de área mais inteligente – mais potência por módulo

O DeepBlue 5.0 adota um design frontal de tela completa que elimina áreas inativas, possibilitado pela interconexão flexível sem lacunas, barramentos ocultos e tecnologia de células multicorte.

Até 15 mm a mais de comprimento ativo da célula e ~25 mm a mais de aproveitamento da borda

a mais de comprimento ativo da célula e a mais de aproveitamento da borda 1,82% de aumento na área efetiva de geração

de aumento na área efetiva de geração Até 20 W de saída adicional

Com potências de até 670 W e eficiência de 24,8%, os desenvolvedores obtêm maior densidade de potência sem aumentar a área de instalação.

Engenharia estrutural mais robusta – confiabilidade pelo design

Uma nova plataforma estrutural aumenta a densidade, a uniformidade e a durabilidade sob condições reais de estresse. As principais atualizações incluem:

Encapsulamento CSE aprimorado para melhor vedação e resistência à umidade

Layout triangular da caixa de junção para dispersão otimizada da carga

Controle de fabricação em nível de micrômetros para redução da perda de corte e maior rendimento

Juntas, essas melhorias de design e fabricação reduzem a incerteza de desempenho a longo prazo, apoiando a confiança no financiamento e a bancabilidade em projetos de grande escala e C&I.

Desempenho vitalício superior – mais energia em todas as condições

O DeepBlue 5.0 aumenta a geração de energia em diferentes níveis de irradiância e ao longo de todo o seu ciclo de vida.

A arquitetura multicorte reduz o impacto do sombreamento

A otimização para baixa luminosidade proporciona até 3,26% de ganhos em manhãs, finais de tarde e em dias nublados.

de ganhos em manhãs, finais de tarde e em dias nublados. Bifacialidade de até 85% aumenta a geração pelo lado traseiro.

Isso se traduz em menor LCOE e fluxos de caixa mais previsíveis ao longo do ciclo de vida do projeto — vantagens críticas à medida que os custos de insumos e o escrutínio do financiamento aumentam.

Maior adaptabilidade de cenários – pronto para ambientes diversos

O DeepBlue 5.0 foi projetado para oferecer desempenho estável em usinas de utilidade, instalações em telhados e em climas desafiadores.

Moldura patenteada de mitigação de poeira reduz o acúmulo de sujeira

Resistência aprimorada a calor úmido, cargas mecânicas e pontos quentes.

Superfície frontal contínua favorece a integração arquitetônica

O resultado é menor necessidade de O&M, maior estabilidade de geração e adequação para múltiplos cenários.

Uma escolha confiável em um mercado de custos crescentes

À medida que os preços dos módulos aumentam devido às pressões sobre matérias-primas, mudanças na cadeia de suprimentos e políticas comerciais em evolução, o custo inicial por si só já não é mais o fator decisivo. Os desenvolvedores estão cada vez mais focados em certeza de longo prazo, desempenho previsível e confiabilidade dos parceiros.

Amparado por validação independente de terceiros e rigoroso controle de qualidade, o DeepBlue 5.0 oferece mais desempenho com a mesma confiança, incorporando o compromisso duradouro da JA Solar com produtos confiáveis e de alta qualidade. Com essa base, a JA Solar continua atuando como parceira global confiável, oferecendo aos desenvolvedores confiança, estabilidade e retornos bancáveis em um mercado FV cada vez mais dinâmico e sensível a custos.

