Der DeepBlue 5.0 von JA Solar liefert bankfähige Performance in einem sich verändernden globalen PV-Markt

BEIJING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein zuverlässiger globaler Partner im Bereich der grünen Energie, treibt den weltweiten Einsatz seiner DeepBlue-5.0-Module in den Segmenten Versorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie sowie bei Wohnimmobilien zügig voran. Hintergrund ist ein zunehmend volatiler globaler Photovoltaikmarkt, in dem Projektentwickler verstärkt auf langfristige Wertschöpfung, Bankfähigkeit und wirksame Risikominimierung setzen.

Unter dem Motto „Performance You Can Bank On" bietet DeepBlue 5.0 einen höheren Energieertrag dank vier zentraler Stärken: Flächennutzung, Qualität, Leistung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Szenarien. Die Auswahl der Module für das südkoreanische 410-MW-Projekt Haenam Bukil, die größte PV-Freiflächenanlage des Landes, unterstreicht das wachsende Vertrauen in ihren langfristigen Investitionswert.

Intelligente Flächennutzung – mehr Leistung pro Modul

DeepBlue 5.0 verfügt über ein Full-Screen-Frontdesign ohne inaktive Flächen. Ermöglicht wird dies durch eine flexible Zero-Gap-Verschaltung, verdeckte Sammelschienen sowie eine Multi-Cut-Zelltechnologie.

Bis zu 15 mm mehr aktive Zelllänge und ~25 mm mehr Kantenausnutzung

mehr aktive Zelllänge und mehr Kantenausnutzung 1,82 % mehr effektive Stromerzeugungsfläche

mehr effektive Stromerzeugungsfläche Bis zu 20 W höhere Leistung

Mit einer Nennleistung von bis zu 670 W und einem Wirkungsgrad von 24,8 % erhalten Entwickler eine höhere Leistungsdichte, ohne den Platzbedarf für die Installation zu erhöhen.

Verbesserte Konstruktion – Zuverlässigkeit durch Design

Eine neue Modularchitektur erhöht die Packungsdichte, die Homogenität und die Langlebigkeit unter realen Einsatz- und Belastungsbedingungen. Zu den wichtigsten Upgrades gehören:

Verbesserte CSE-Verkapselung für bessere Abdichtung und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Optimierte (triangulierte) Positionierung der Anschlussdose für eine gleichmäßigere Lastverteilung

Fertigungskontrolle im Mikrometerbereich für geringere Schnittverluste und höhere Ausbeute

Zusammengenommen verringern diese Konstruktions- und Fertigungsverbesserungen die langfristigen Leistungsunsicherheiten und stärken damit Finanzierungssicherheit und Bankfähigkeit bei Großprojekten sowie im Gewerbe- und Industriesegment

Höhere Leistung über die gesamte Lebensdauer – mehr Energie unter allen Bedingungen

DeepBlue 5.0 steigert die Energieausbeute bei unterschiedlichen Einstrahlungsstärken und während des gesamten Lebenszyklus.

Die Multi-Cut-Architektur reduziert die Auswirkungen der Beschattung

Die Low-Light-Optimierung liefert bis zu 3,26 %r mehr Ertrag am Morgen, am Abend und bei bewölktem Wetter

mehr Ertrag am Morgen, am Abend und bei bewölktem Wetter Bifazialität von bis zu 85 % steigert die Stromerzeugung auf der Modulrückseite

Dies führt zu niedrigeren Stromgestehungskosten und besser vorhersehbaren Cashflows über den gesamten Projektlebenszyklus – entscheidende Vorteile angesichts steigender Inputkosten und Finanzierungsanforderungen.

Anpassungsfähigkeit an ein breiteres Spektrum von Szenarien – bereit für unterschiedliche Umgebungen

DeepBlue 5.0 ist auf eine stabile Leistung in Versorgungsprojekten, auf Dachanlagen sowie unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen ausgelegt.

Patentierter Rahmen zur Staubreduzierung reduziert Verschmutzung

Verbesserte Beständigkeit gegen feuchte Hitze, mechanische Belastungen und Hotspots

Nahtlose Frontfläche unterstützt architektonische Integration

Das Ergebnis ist ein geringerer Betriebs- und Wartungsaufwand, eine höhere Leistungsstabilität und die Eignung für unterschiedliche Szenarien.

Eine verlässliche Wahl auf einem Markt mit steigenden Kosten

Da die Modulpreise aufgrund des Drucks auf die Rohstoffe, der Verschiebungen in der Lieferkette und der sich verändernden Handelspolitik steigen, sind die Anschaffungskosten allein nicht mehr der entscheidende Faktor. Entwickler legen zunehmend Wert auf langfristige Sicherheit, vorhersehbare Leistung und Zuverlässigkeit der Partner.

Gestützt auf unabhängige Drittanbieter-Validierungen und eine strenge Qualitätskontrolle liefert DeepBlue 5.0 höhere Leistung bei unverändert hohem Vertrauen und verkörpert damit das langjährige Engagement von JA Solar für zuverlässige, hochwertige Produkte. Auf dieser Grundlage ist JA Solar weiterhin ein zuverlässiger globaler Partner, der Entwicklern in einem zunehmend dynamischen und kostensensiblen globalen PV-Markt Vertrauen, Stabilität und bankfähige Erträge bietet.

