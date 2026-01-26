Le module DeepBlue 5.0 de JA Solar offre des performances financièrement viables sur un marché photovoltaïque mondial en pleine mutation

PÉKIN,, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, un partenaire mondial de confiance dans le domaine de l'énergie verte, étend rapidement le déploiement mondial de ses modules DeepBlue 5.0 sur les marchés commerciaux, industriels, résidentiels et des services d'utilité publique, à mesure que les promoteurs donnent de plus en plus la priorité à la valeur à long terme, à la viabilité financière et à l'atténuation des risques sur un marché photovoltaïque mondial devenu plus volatil.

Fidèle à sa promesse de « viabilité financière », le module DeepBlue 5.0 affiche un rendement énergétique plus élevé grâce à quatre principaux points forts : l'utilisation maximale de la surface, la qualité, la performance et l'adaptabilité à différents scénarios. La sélection de ce module pour le projet Haenam Bukil de 410 MW en Corée du Sud, la plus grande centrale photovoltaïque au sol du pays, témoigne d'une confiance croissante dans sa valeur d'investissement à long terme.

Une utilisation plus intelligente de la surface – Plus de puissance par module

Le module DeepBlue 5.0 adopte un design frontal de panneau complet qui supprime les zones inactives grâce à une interconnexion souple sans espacement, à ses barres omnibus dissimulées et à sa technologie de cellules à coupes multiples.

Jusqu'à 15 mm de longueur de cellule active en plus et ~25 mm d'utilisation des bords en plus

de longueur de cellule active en plus et d'utilisation des bords en plus 1,82 % d'augmentation de la surface de production effective

d'augmentation de la surface de production effective Jusqu'à 20 W de production en plus

Avec une puissance nominale allant jusqu'à 670 W et un rendement de 24,8 %, les promoteurs profitent d'une densité de puissance plus élevée sans avoir à augmenter l'encombrement de l'installation.

Une ingénierie structurelle plus solide – La fiabilité par conception

Une nouvelle plateforme structurelle renforce la densité, l'uniformité et la durabilité dans les conditions de contrainte réelles. Les principaux perfectionnements sont les suivants :

Encapsulation CSE améliorée pour une meilleure étanchéité et une meilleure résistance à l'humidité

Disposition triangulaire de la boîte de jonction pour une dispersion optimisée de la charge

Contrôle de la fabrication au micron près pour réduire les pertes de coupe et augmenter le rendement

Ensemble, ces améliorations de la conception et de la fabrication réduisent l'incertitude des performances à long terme, au bénéfice de la fiabilité et de la viabilité financière des projets à grande échelle, commerciaux et industriels.

De meilleures performances à vie – Plus d'énergie dans toutes les situations

Le rendement énergétique du module DeepBlue 5.0 varie en fonction de l'irradiance, tout au long de son cycle de vie.

L'architecture à coupes multiples atténue l'impact de l'ombrage

L'optimisation pour la faible luminosité permet de gagner jusqu'à 3,26 % de rendement le matin, le soir et par temps nuageux.

de rendement le matin, le soir et par temps nuageux. La bifacialité jusqu'à 85 % améliore la production d'énergie sur la face arrière

Cela se traduit par une réduction du coût actualisé de l'énergie et par des flux de trésorerie plus prévisibles tout au long du cycle de vie du projet : des avantages cruciaux dans un contexte de hausse des coûts des intrants et d'examen accru des critères de financement.

Une adaptabilité à un plus grand nombre de scénarios pour un fonctionnement garanti dans divers environnements

Le module DeepBlue 5.0 est conçu pour produire des performances stables dans les applications des services d'utilité publique, sur les toits ou dans les climats difficiles.

Cadre antipoussière breveté pour réduire les salissures

Résistance accrue à la chaleur humide, aux charges mécaniques et aux points chauds

Surface frontale continue pour favoriser l'intégration architecturale

Il en résulte des besoins moindres en matière d'exploitation et de maintenance, une plus grande stabilité de la production et une possibilité d'adaptation à de multiples scénarios.

Le choix de la fiabilité sur un marché confronté à la hausse des coûts

À mesure que les prix des modules augmentent en raison des pressions liées aux matières premières, des changements affectant la chaîne d'approvisionnement et de l'évolution des politiques commerciales, le coût initial n'est plus le seul facteur décisif. Les promoteurs se concentrent de plus en plus sur la certitude à long terme, la prévisibilité des performances et la fiabilité des partenaires.

Validé par des tiers indépendants et un contrôle de qualité rigoureux, le module DeepBlue 5.0 offre des performances accrues et le même niveau de confiance, qui confirment l'engagement de longue date de JA Solar en faveur de produits fiables et de qualité. JA Solar s'appuie sur cette base pour continuer à accompagner en confiance les promoteurs du monde entier, en leur apportant la stabilité et les retours sur investissement dont ils ont besoin dans un marché photovoltaïque mondial de plus en plus dynamique et sensible aux coûts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867848/pic.jpg